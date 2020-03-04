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Şubat ayı enflasyon oranı

KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Enflasyon oranını açıkladı

Şubat ayı enflasyon oranı

KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Enflasyon oranını açıkladı

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
Şubat ayı enflasyon oranı
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KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Enflasyon oranını yüzde 0.62 olarak açıkladı.

2020 yılı Şubat ayı Enflasyon oranında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.33, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13.84 değişim gerçekleşti.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu Şubat ayı enflasyon oranlarını açıklayarak, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 312 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 164 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini kaydetti.

Öksüzoğlu Şubat ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın yüzde 65.63 Beyaz Lahana, yüzde 48.37 Çiçek Lahanası ve yüzde 35.44 Nar olduğunu, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise; yüzde 36.44 Mont (Erkek İçin), yüzde 35.88 Pantolon-Ceket Takım Kışlık (Kadın İçin) ve yüzde 34.94 Pantolon Kışlık (Kadın İçin) olduğunu kaydetti.

Öksüzoğlu, Şubat ayında Sağlık ana grubunun en yüksek artış gösteren ana grup olduğuna dikkat çekti.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranları şöyle;

“Sağlık ana grubunda %4.12 artış,Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.11 artış,Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.07 artış,Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.44 artış,Haberleşme ana grubunda %0.76 artış,Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.51 artış,Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.48 artış,Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.48 artış,Ulaştırma ana grubunda %0.31 artış,Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.29 artış,Eğitim ana grubunda %0.18 artış,Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %16.89 azalış.

Öte yandan, Diş Çekimi Ücreti, Şeker Hastalığı İlaçları, Solunum Yolları İlaçlarındaki fiyat artışları nedeniyle sağlık en çok yükselen ana grup oldu.

Açıklamada artış gösteren diğer gruplar şöyle verildi:

“Eğlence ve Kültür’de TC Piyango Bileti, Magazin ve Dergi (Kod: 2), Yüzme Kursu Ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olmuştur.

Şubat ayında endekse yansıyan Sterlin ve Dolar kurlarının ortalaması artıiken, Euro kurunun ortalaması eksi olmuştur.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Sebzeler, Meyveler, Kuzu Eti; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Altın Bilezik, Bebekler İçin Islak Mendil, Kağıt Mendil; Haberleşme’de;Mektup Gönderme Ücreti (APS), İnternet Aylık Ücreti (ADSL), Cep Telefonu; Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Kömür Ücreti (Mangal), Musluk (Tek), KiraÜcreti; Lokanta ve Oteller’de Çorba, Hamburger , Ekmek Kadayıfı; Mobilya, EvAletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Soba Tüpgazlı (Katalitik), Şofben Gazlı , FırınAnkastre; Ulaştırma’da Şoför Eğitimi Ücreti , Uçak Ücreti (Ercan-Ankara), UçakÜcreti (Ercan-İstanbul); Alkollü İçecekler ve Tütün’de Bira, Şarap, Rakı; Eğitim’deÖzel Okul Ücretlerindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu sezon sonu indirimleri nedeniyle eksi değer göstermiştir.”

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Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir:

1. Sağlık  ana grubunda %4.12 artış,

2. Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.11 artış,

3. Gıda ve Alkolsüz İçecekler  ana grubunda %2.07 artış,

4. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.44 artış,

5. Haberleşme ana grubunda %0.76 artış,

6. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve  Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.51 artış,

7. Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.48 artış,

8. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.48 artış,

9. Ulaştırma ana grubunda %0.31 artış,

10. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.29 artış,

11. Eğitim ana grubunda %0.18 artış,

12. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %16.89 azalış.

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Son Güncelleme: 04.03.2020 18:37
Anahtar Kelimeler:
Şubat Ayı Enflasyon OranıKKTC İstatistik Kurumu
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