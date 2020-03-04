banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111629
ALTIN
321.772
DOLAR
6.0919
STERLİN
7.8125
EURO
6.7648
banner339
Tatar – Akıncı İttifakı
Tatar – Akıncı İttifakı
Ankara niye sessiz!
Ankara niye sessiz!
Statükocu coranavirüs!
Statükocu coranavirüs!
CTP uzaydan mı geldi!
CTP uzaydan mı geldi!

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı

Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı

04 Mart 2020 Çarşamba 13:27
Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı
banner337

İSTATİSTİK KURUMU ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANINDA BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 2.33, BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE İSE YÜZDE 13.84 DEĞİŞİM GERÇEKLEŞTİĞİNİ AÇIKLADI

KKTC İstatistik Kurumu, Şubat ayı Enflasyon oranını yüzde 0.62 olarak açıkladı.

2020 yılı Şubat ayı Enflasyon oranında bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2.33, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 13.84 değişim gerçekleşti.

KKTC İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu Şubat ayı enflasyon oranlarını açıklayarak, bir önceki aya göre, endekste kapsanan 312 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 164 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini kaydetti.

Öksüzoğlu Şubat ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın yüzde 65.63 Beyaz Lahana, yüzde 48.37 Çiçek Lahanası ve yüzde 35.44 Nar olduğunu, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise; yüzde 36.44 Mont (Erkek İçin), yüzde 35.88 Pantolon-Ceket Takım Kışlık (Kadın İçin) ve yüzde 34.94 Pantolon Kışlık (Kadın İçin) olduğunu kaydetti.

Öksüzoğlu, Şubat ayında Sağlık ana grubunun en yüksek artış gösteren ana grup olduğuna dikkat çekti.

Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranları şöyle;

“Sağlık ana grubunda %4.12 artış,Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.11 artış,Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %2.07 artış,Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.44 artış,Haberleşme ana grubunda %0.76 artış,Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.51 artış,Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.48 artış,Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.48 artış,Ulaştırma ana grubunda %0.31 artış,Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.29 artış,Eğitim ana grubunda %0.18 artış,Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %16.89 azalış.

Öte yandan, Diş Çekimi Ücreti, Şeker Hastalığı İlaçları, Solunum Yolları İlaçlarındaki fiyat artışları nedeniyle sağlık en çok yükselen ana grup oldu.

Açıklamada artış gösteren diğer gruplar şöyle verildi:

“Eğlence ve Kültür’de TC Piyango Bileti, Magazin ve Dergi (Kod: 2), Yüzme Kursu Ücretlerindeki artışlar nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olmuştur.

Şubat ayında endekse yansıyan Sterlin ve Dolar kurlarının ortalaması artıiken, Euro kurunun ortalaması eksi olmuştur.

Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de Sebzeler, Meyveler, Kuzu Eti; Çeşitli Mal ve Hizmetler’de Altın Bilezik, Bebekler İçin Islak Mendil, Kağıt Mendil; Haberleşme’de;Mektup Gönderme Ücreti (APS), İnternet Aylık Ücreti (ADSL), Cep Telefonu; Konut,Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar’da Kömür Ücreti (Mangal), Musluk (Tek), KiraÜcreti; Lokanta ve Oteller’de Çorba, Hamburger , Ekmek Kadayıfı; Mobilya, EvAletleri ve Ev Bakım Hizmetleri’nde Soba Tüpgazlı (Katalitik), Şofben Gazlı , FırınAnkastre; Ulaştırma’da Şoför Eğitimi Ücreti , Uçak Ücreti (Ercan-Ankara), UçakÜcreti (Ercan-İstanbul); Alkollü İçecekler ve Tütün’de Bira, Şarap, Rakı; Eğitim’deÖzel Okul Ücretlerindeki artışlar nedeniyle bu ana gruplar artı değer göstermiştir.

Giyim ve Ayakkabı ana grubu sezon sonu indirimleri nedeniyle eksi değer göstermiştir.”

banner317
Ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşmiştir:

1. Sağlık  ana grubunda %4.12 artış,

2. Eğlence ve Kültür ana grubunda %3.11 artış,

3. Gıda ve Alkolsüz İçecekler  ana grubunda %2.07 artış,

4. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %1.44 artış,

5. Haberleşme ana grubunda %0.76 artış,

6. Konut, Su, Elektrik, Gaz ve  Diğer Yakıtlar ana grubunda % 0.51 artış,

7. Lokanta ve Oteller ana grubunda %0.48 artış,

8. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %0.48 artış,

9. Ulaştırma ana grubunda %0.31 artış,

10. Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0.29 artış,

11. Eğitim ana grubunda %0.18 artış,

12. Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %16.89 azalış.

banner340
Son Güncelleme: 04.03.2020 16:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“5. Atık Malzeme Heykel  Yarışması” 15 Nisan’da Yapılıyor
“5. Atık Malzeme Heykel  Yarışması” 15 Nisan’da Yapılıyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Sağanak yağmur bekleniyor
Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti
Uluçay, Arasta Esnafından Bir Grubu Kabul Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Meclis Başkan Yardımcısı Töre Çatalköy İlkokulu Ve Çatalköy Belediyesi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Arasta Esnafını Temsil Eden Bir Grubu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Arasta Esnafını Temsil Eden Bir Grubu Kabul Etti
Erhürman: “Daha fazla bekleyecek, daha fazla nesli heba edecek bir lüksümüz yoktur”
Erhürman: “Daha fazla bekleyecek, daha fazla nesli heba edecek bir lüksümüz yoktur”
Ap Üyeleri Kızılyürek İle Yeorgiou Avrupa Komisyonu’na Yazılı Soru Önergesi Gönderdi
Ap Üyeleri Kızılyürek İle Yeorgiou Avrupa Komisyonu’na Yazılı Soru Önergesi Gönderdi
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı
“buzlar Çözülmeden” Girne'de Sahne Alıyor
“buzlar Çözülmeden” Girne'de Sahne Alıyor
Ykp Hastaneye Hasar Tespiti İçin Türkiye’den Bilirkişi Getirilmesini Eleştirdi
Ykp Hastaneye Hasar Tespiti İçin Türkiye’den Bilirkişi Getirilmesini Eleştirdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim