Su Taşkınları Nedeniyle Bazı Yollar Halen Kapalı

Lefkoşa, 31 Mart 19 (.): Aşırı yağışlar ve su taşkınları nedeniyle bazı yolların halen trafiğe kapalı olduğu bildirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Gazimağusa Anayolunun, Gazimağusa gidiş istikametine göre Haspolat çemberi ile Dağyolu Çemberi arasında kalan kısmı trafik akışına halen kapalı.

Lefkoşa'da, Ortaköy - Işıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yolun Ortaköy'den Hastane istikametine gelişler için yol kapalı. Hastane - Ortaköy istikametinde bir sıkıntı şu an itibariyle yok.

Taşkent Piknik Alanı - Bufavento yolu halen kapalı.

(ÖK)