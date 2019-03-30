Su taşkınlarında mahsur kalanlar kurtarılıyor

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI KURTARMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR



LEFKOŞA-GAZİMAĞUSA ANAYOLUNUN BİR BÖLÜMÜ TRAFİĞE KAPATILDI



Ülke genelinde etkili olan yağışlar, olumsuzluk ve sorunlara neden oluyor. Bir çok yol su altında kalırken, bazı evleri de su bastı. Su taşkınlarında mahsur kalan arabalar ve insanlar var. Sivil Savunma Teşkilatı arama kurtarma ekipleri, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar nedeniyle Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Hamitköy ışıkları ile Dağyolu çemberi arasında kalan kısmı çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.

Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarında da, Gazimağusa’ya gidiş yönünde Atatürk Stadyumu ışıkları ile Alpet petrol ışıkları arası arasında kalan kısmı sular altında. Yol trafik akışına kapalı.

Polis, sürücülerin alternatif yolları kullanmalarını istedi.

Bu arada, Girne - Değirmenlik Anayolu ile Girne - Lefkoşa Anayolunda meydana gelen aşırı yağış ve oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta. Polis, sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Sivil Savunma Teşkilatı’ndan verilen bilgiye göre ise, Haspolat-Erülkü anayolunda meydana gelen su taşkını neticesinde yolda kalan araçlar ve insanlar bulunuyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı arama kurtarma ekipleri mahsur kalanları kurtarma için çalışmalarına devam ediyor.



