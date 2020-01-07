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Su İşleri Dairesi: “Yeşilyurt’taki derivasyon kanalı patladı”

Su İşleri Dairesi, yağışlardan dolayı Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı suyun, derivasyon kanalına girdiğini ve Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlattığını bildirdi. 

Su İşleri Dairesi: “Yeşilyurt’taki derivasyon kanalı patladı”

Su İşleri Dairesi, yağışlardan dolayı Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı suyun, derivasyon kanalına girdiğini ve Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlattığını bildirdi. 

07 Ocak 2020 Salı 09:58
Su İşleri Dairesi: “Yeşilyurt’taki derivasyon kanalı patladı”

Su İşleri Dairesi yazılı açıklamasında, Lefke ve Cengizköy regülatörlerinin kontrollü bir şekilde açılarak, suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlandığını kaydetti. 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağışlardan dolayı, Güney Kıbrıs'ta bulunan barajın kapakları açıldığı için Lefke ve Cengizköy regülatörlerine gelen aşırı su, derivasyon kanalına girmiş ve derivasyon kanalı üzerinde bulunan Yeşilyurt köyü üzerindeki sifonun yanından kanalı patlatmıştır.

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Su İşleri Dairesi tarafından,Lefke ve Cengizköy regülatörleri kontrollü bir şekilde açılarak, suyun derelere boşaltılmasına ve derivasyon kanalının tamirine başlanmıştır.
31 Aralık 2019 tarihinde, aynı yerde risk görüldüğü için güçlendirme yapılmıştı. Ancak, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı kanal, bu kez daha geri bir noktadan patlamıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.”
 

Son Güncelleme: 07.01.2020 13:12
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