STÖ’leri Faiz Yasası ve borçların yapılandırması yasası gündemi ile toplandı

Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), İnşaat Mühendisleri Odası, Kiralık Araç İşletmeciler Birliği (KAİB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Restorancılar Birliği (RES-BİR), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Birleşik Taksiciler Birliği, Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi, Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği, Faiz Yasası ve banka borçları ile devlete olan borçların yapılandırılması gündemi ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bir toplantı gerçekleştirdi.

Covid-19 önlemleri kapsamında düzenlenen toplantıya, her örgütten 2 kişi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ve KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga yaptı.

Borçların yapılandırılması, bankalara olan borçların yapılandırılması, faiz yasasının çıkarılması ve devlete olan borçların yapılandırılması gündemi ile gerçekleştirilen toplantıda; hukukçulardan oluşan bir ekip oluşturulması ve teknik çalışmaların süratle başlatılmasına karar verildi.

“EKONOMİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASININ İLK BACAĞI AŞILANMA, İKİNCİ BACAĞI BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ekonominin önünün açılmasının ilk bacağının aşılanmak ikinci bacağının ise borçların yapılandırılması olduğunu ifade etti.

Pandemiden yara alan ülkelerin ekonomisini ayağa kaldırmak için çalışmalarına çoktan başladığını ifade eden Gürcafer, “Biz ise Allah’a emanet bir sandalın içerisindeyiz, elimizde kürek de yok, savrulup savrulup gidiyoruz” dedi. Gürcafer, gelinen noktada ivedilikle bir Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’na ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Ayağa kalkmanın tek bir yöntemi olduğunu söyleyen Cafer Gürcafer, “Bir işletme, hayat normale döndüğü gün belli bir işletme kredisine ihtiyaç var ki iş yapsın. Bunu yapacaksın. İkincisi elde edeceği gelirden ödenebilirlik taksitlerini ortaya koyacaksın, bunun için de devlet olarak ihtiyaç duyulan faiz oranını ayarlayacaksın. Bunu da yasa ile yapacaksın. Aksi taktirde bütün işletmeler batacak” dedi.

KTİMB Başkanı Gürcafer, ülkedeki bir diğer önemli eksikliğin ise Faiz Yasası olduğunu ifade etti.

Gürcafer, sözlerini şöyle tamamladı: “Yüksek İdare Mahkemesi’nin kararı var. Hükümete emrediyor ve ‘Faiz Yasası’nı çıkarmak zorundasınız’ diyor. Bizde belli bir sistem içerisinde bu çalışmayı yapmaz yalnızca şikayette bulunursak tüm sektörler bu haciz sürecini yaşayacak. Faiz yasası yapılmadan yapılacak olan yapılandırma yasası çok bir anlam ifade etmez.”

TULGA: ÖTELEME, BİZİ BEKLEYEN EN BÜYÜK TEHDİTLERDEN BİRİSİDİR. ÖDEYEBİLİYORSANIZ ÖDEYİN

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Koordinatörü Hürrem Tulga, devletin hiçbir zaman alacağından vazgeçmediği gibi zamanında ödeme yapılmaması halinde ceza sistemini uygulamaya soktuğunu kaydederek Faiz Yasası ile birlikte Borçların Yapılandırılması Yasası’nın da yapılması gerektiğini kaydetti.

Borçların ötelenmesi konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Tulga şunları kaydetti:

“60 ay vadeli, yüzde 20 faiz ile 150 bin TL bir kredinin aylık taksiti 4 bin TL. 6 ay ötelediğinde 4780’e çıkar. Yani Meclis ve bankacı; ekonominin dönmediği, kapasitenin düştüğü bu şartlarda ‘sen daha çok ödeyeceksin’ diyor. Buna can dayanır mı? İşletme o noktada hayatını idame ettirebilir mi? Aslında mecliste denildiği kadar çok milyar da isteyen bir iş değildir. Bütün mesele paraların öngörüsüz şekilde çar çur edilmesidir. Sadece yüzde 20’lik faiz oranına yüzde 2,50’luk bir katkı aynı taksit oranında tutar. Yani ötelemeye rağmen aynı taksit tutarında ödersin. Sen bu kaynağı yaratmayacaksın, sattıracaksın ve ‘serbest piyasa’ diyeceksin. Hayatı durdurduğun halde hiçbir sorumluluk almayacaksın. Bu mümkün mü? Yapılacak olan, yapılabilecek olan çok şey var. Gerek bankalar gerek devlet üzerinde bir kaynak yaratılamayacaksa çöküntü olacak. Geç kalınması halinde yeniden başlama şansımız bile olmayacak. Biz kendimizi kurtarma peşinde değiliz. Adaletin de peşindeyiz. Bu söylemeye çalıştığım dilenme noktasında değil. Yani öteleme denen mesele, bizi bekleyen en büyük tehditlerden birisidir. 3 kurulunuz bile varsa ödemeye devam etsin.”

NUREL: TÜM KAMU ALACAKLARI DA AYNI ZAMANDA YAPILANDIRILMALIDIR

Kiralık Araba İşletmecileri Birliği (KAİB) Asbaşkanı Redif Nurel, Faiz Yasası ile birlikte tüm kamu alacaklarının da yapılandırılması gerektiğini belirtti.

Nurel, “Borçlar yüzde 2,50 faiz katkısı ile 1 yıl bile ötelense taksitler hemen hemen aynı kalır. Daha fazlası lazımdır. Bir diğer sorun ise kamu borçları konusu. Pandemi nedeni ile hiçbir girdimiz yok ama seyrüseferler ve devletin diğer tüm alacakları, borçlar işlemeye devam ediyor. 1 yıldır öz sermayemizden yiyoruz, devlet kamu alacaklarını tahsil etsin diye para veriyoruz, bankalara para veriyoruz ama artık yeter. Bir yerde dur dememiz lazımdır. Faiz yasası ile birlikte tüm kamu alacakları da aynı zamanda yapılandırılmalıdır ve indirimler herkese uygulanmalıdır” diye konuştu.

DOĞRUYOL: FAİZ YASASI VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI GECİKMEDEN ÇIKARILMALIDIR

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ) Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Doğruyol, “Bir an önce aşılanma olmalı. Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası çıkarılmalıdır” dedi.

Faizlerin sürdürülebilir olmadığını kaydeden Doğruyol, şöyle konuştu:

“Defalarca eylem ve grev yaptık. Hiçbir gelirimizin olmadığını ifade ettik ve seyrüsefer, işletme izinleri ve araç muayene alınmamasını talep ettik. Çok bir şey istemedik.Tek bir kuruş devletten almadık buna rağmen tüm mükellefiyetlerimizi bizden talep ettiler. En değerli varlıklarını çocuklarını emanet ettikleri bizi açlığa mahkum ettiler. Bir an önce aşılanma olmalı. Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası çıkarılmalıdır. Bu faizler sürdürülebilir değildir. Evimize eklemek götürecek paramız kalmadı. Mantıklı olan her şeye biz varız.”

KARALAR: ÇALIŞMALAR İVEDİLİKLE BAŞLATILMALIDIR

Taksiciler Birliği Başkanı Murat Karalar, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’nın çalışmalarına vakit kaybedilmeden başlanması gerektiğini söyledi. Karalar, yasa çalışmaları noktasında katkı koymaktan çekinmeyeceklerini aktardı.

MİMİ: SORUN HEPİMİZİN SORUNUDUR, BİR OLMALIYIZ

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) Genel Sekreteri Turgay Mimi, sivil itaatsizlik ve eylem önerisinde bulundu. Mimi, “Sorun hepimizin sorunudur. Devleti, hükümetimizi ancak mahkeme yolu ile durdurabiliriz. Bu yönde birlikte hareket etmeliyiz. Devlete ödememiz gereken vergiler noktasında belki de sivil itaatsizlik kararı almalıyız. Ben tek başıma yaparsam suçlu olurum ama hep birlikte davranırsak bu bir baskı unsuru oluşturur. Kısa zamanda eylem yapmalıyız” diye konuştu.

ANT: ÜÇ BEŞ BANKA VE TEFECİ ÜLKENİN YARISINI ELE GEÇİRDİ

Faiz ve Mazbata Mağdurları Komitesi Başkanı Kazım Ant, geçmişte 3 kez yapılandırma yasası yapıldığını hatırlatarak ülkede artık Faiz Yasası’nın şart olduğunu kaydetti.

Ant, şöyle dedi: “Bu ülkede bir faiz yasası şarttır. Sahipsiz bir memleket. Üç beş banka ve tefeci ülkenin yarısını ele geçirdi. İnanın bu bankalar gelecek nesilleri ipotek altına alırlar. Yapılması gereken net. Ya pandemi döneminin başlangıcı, donuk alacak tarihi olarak kabul edilir, o miktar 2 yıl sonrasına ötelenir ve makul bir miktar ödeme ile yapılandırılır. Başka yolu yoktur. Pansuman tedbirlerle sorun çözülemez.”

KAYIM: HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMAYA HAZIRIZ

Restorancılar Birliği (RES-BİR) Başkanı Salih Kayım, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’nın gerekliliği ve ivediliğine işaret ederek bu hususta katkı koymaya hazır olduklarını söyledi.

Kayım, “Biz her iki yasa çalışmasının yapılmasına da ‘evet’ diyoruz. Birliğimizin avukatını bu çalışmada yer alması için görevlendirmeye hazırız” dedi.

SERDAROĞLU: FAİZ YASASI’NIN PLANLAMASINI HEP BİRLİKTE YAPMALIYIZ

Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) Başkanı Yakup Serdaroğlu, Faiz Yasası’nın ciddi şekilde planlanıp gerekli çalışmanın vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini dile getirdi.

Serdaroğlu şunları kaydetti:

“Sektörümüz sezonluk çalışıyor. 2019 yılının Kasım ayında sezonu kapattık, pandemi nedeni ile de bir daha sezonu açamadık. Tüm yatırımlarımızı Mart ayının başında yaptık, borçlandık, pandemi bizi darmadağın etti. Elimizdeki avucumuzdakini bitirdik. Sermayeden yemeye başladık. Önümüzü görmediğimiz bir yolda yürüyoruz. Devletin karar vermesi lazımdır. Memleketin ekonomisini sürdürülebilir yapıya getirmek, memlekete yatırım yapılmasını istiyor mu? Gördüğümüz o ki; bu hususlarda bir çalışma yok. Öteleme veya pansuman yapma ile olmaz. Ciddi şekilde faiz yasasının planlamasını hep birlikte yapmalıyız. Bu şekilde dalgalanmaya devam edersek sonumuz hüsrandır.”

AMCA: CİDDİ ŞEKİLDE YASALAR YAPMAMIZ LAZIM

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası çalışmaları kapsamında katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti. Amca, “palyatif çözümleri denedik ama hükümetin ne olduğunu görüyoruz. Ciddi şekilde yasalar yapmamız lazımdır ve biz bu noktada her türlü katkıyı koymaya hazırız” diye konuştu.

AYSAL: HIZLA HAREKET ETMELİYİZ

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, Faiz Yasası ve Borçların Yapılandırılması Yasası’nın önemi noktasında tüm örgütlerin hem fikir olduğunu ifade ederek ilgili çalışmaların hızla yapılması gerektiğini kaydetti.