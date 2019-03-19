Sterlinden Türk Lirasına dönüş kararının maliyeti tam 200 milyon sterlin oldu

Telefon Dairesinin K.T.Kooperatif Merkez Bankasına olan 2.843.784.900 TL 31/12/2018 bakiyesi olan kredinin ilk alınış rakamlarını elde ettik.

17/9/1992 tarihinde 6.643.000 sterlin toplamında sterlin kredi ve Amerikan doları akreditif için borçlanılan krediye yıllık %15 faiz ile hiç özenmese bugün geleceği rakam sadece 190.000.000 Sterlin olacaktı.

Halbuki Türk Lirasına çevrilen borç aradan geçen 27 yıllık sürede TL bazında 4200 katına çıkarak yaklaşık 3 milyar Türk Lirasına ulaşmış bir başka değişle 400 milyon Sterline ulaşmıştır. Bu kredinin bu şekilde büyümesinin ve bu noktalara gelmesinin sorumluları kimlerdir?