Statükonun çimentoları!
Akıncı Ve Özyiğit'in yasaları ayaklar altına alan YÖDAK Başkanı Akile Büke'ye sahip çıkmaları kamu vicdanını derinden yaraladı.
Kamuda reform veya statükonun yıkılması tartışılmaya devam ederken, siyasi partiler ve sendikalar farklı görüşler ortaya koymaya devam ededursun YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin senenin yarısını yurtdışında geçiriyor olmasına önce aldığı talimat ile sosyal demokrasi ilkelerinden o güne kadar ödün vermemiş olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit milletin kürsüsü Meclis Kürsüsünden savunması beklenen etkiyi yaratmayınca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı skandala el koyarak YÖDAK Başkanına sahip çıkıp yazılı açıklama yapması kamu vicdanındaki yarayı daha da derinleştirdi.
KIBRIS MANŞET olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya soruyoruz ;
- Sosyal demokratik değerlerinizi öne çıkararak her fırsatta eleştirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamu düzeninin temellerini derinden sarsan böylesi bir skandal karşısında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit gibi skandalı savunup halkın gözünde ve kamu vicdanında meşrulaştırmaya çalışır mıydı?
- Hükümetteki uzantınızı kullanarak YÖDAK Başkanının yasa dışılığını aklama gayreti neden?
- Sendikaları ve basını kamu vicdanını derinden yaralayan skandal ile ilgili baskı altına aldığınız doğru mu?
- KIBRIS MANŞET’in ısrarlı yayınlarını durdurmak için 2 milyonluk tazminat davası açan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yaptığı açıklama ile tüm iddialarımızı doğrulamasına rağmen neden savunmaya devam ediyorsunuz?
- YÖDAK Başkanı açıklamasında Cumhurbaşkanının bilgisi ve izni ile bu şekilde çalıştığını itiraf etmesi sonrasında yasanın bilginiz ve onayınız ile çiğnendiği ortaya çıkmıyor mu?
- Haberlerimiz sonrasında inceleme başlatan Sayıştay Başkanlığını baskı altına almaya çalışmak ve incelemeye etki etme gayesi ile mi YÖDAK Başkanının Kamu Personeli Yasasına uymamasını meşrulaştıran ve savunan yazılı açıklamayı yaptınız?
İŞTE SIRF BU SORULARIN CEVAPLARININ HEPSİNİN BİLİNMESİNDEN VE SUSULMASINDAN , YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE HABERLERİMİZİ DOĞRULAYAN ANCAK 2 MİLYONLUK TAZMİNAT DAVASI AÇMAKTAN DA GERİ DURMAYAN YÖDAK BAŞKANININ YASA TANIMAZLIĞINA SES ÇIKARILMAMASINDAN, DEVLETİN EN ÜST MAKAMI TARAFINDAN MEŞRULAŞTIRILMASINA VE KAMU VİCDANINDA YARA AÇILMASINA NEDEN OLUNMASINDAN, SENDİKALAR VE BASININ SESSİZLİĞİNİ KORUMASINDAN HAREKETLE SESSİZ ÇIĞLIĞIMIZ İLE BELİRTİYORUZ Kİ;
NE KAMU REFORMU NE SOSYAL ADELET NE DEMOKRASİ TELLALI EFENDİLER….
KAMU VİCDANINDA HEPİNİZ SINIFTA KALDINIZ VE AYAKTA KALAN TEK KALENİN DE SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI OLDUĞUNU İSPATLADINIZ.
Sizler, sosyal demokratlar, statükodan şikayet edenler, adaletsizlikten yakınanlar, tüm siyasi hayatını bu jargon üzerine kuranlar, Akıncılar ve Özyiğitler artık sizlerde şikayet ettiğiniz o statükonun çimentosu oldunuz.