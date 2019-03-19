Statükonun çimentoları!

Sosyal demokratik değerlerinizi öne çıkararak her fırsatta eleştirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamu düzeninin temellerini derinden sarsan böylesi bir skandal karşısında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit gibi skandalı savunup halkın gözünde ve kamu vicdanında meşrulaştırmaya çalışır mıydı?

Sosyal demokratik değerlerinizi öne çıkararak her fırsatta eleştirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamu düzeninin temellerini derinden sarsan böylesi bir skandal karşısında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit gibi skandalı savunup halkın gözünde ve kamu vicdanında meşrulaştırmaya çalışır mıydı?

Sosyal demokratik değerlerinizi öne çıkararak her fırsatta eleştirdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kamu düzeninin temellerini derinden sarsan böylesi bir skandal karşısında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit gibi skandalı savunup halkın gözünde ve kamu vicdanında meşrulaştırmaya çalışır mıydı?

Sendikaları ve basını kamu vicdanını derinden yaralayan skandal ile ilgili baskı altına aldığınız doğru mu?

Sendikaları ve basını kamu vicdanını derinden yaralayan skandal ile ilgili baskı altına aldığınız doğru mu?

Sendikaları ve basını kamu vicdanını derinden yaralayan skandal ile ilgili baskı altına aldığınız doğru mu?

KIBRIS MANŞET’in ısrarlı yayınlarını durdurmak için 2 milyonluk tazminat davası açan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yaptığı açıklama ile tüm iddialarımızı doğrulamasına rağmen neden savunmaya devam ediyorsunuz?

KIBRIS MANŞET’in ısrarlı yayınlarını durdurmak için 2 milyonluk tazminat davası açan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yaptığı açıklama ile tüm iddialarımızı doğrulamasına rağmen neden savunmaya devam ediyorsunuz?

KIBRIS MANŞET’in ısrarlı yayınlarını durdurmak için 2 milyonluk tazminat davası açan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke yaptığı açıklama ile tüm iddialarımızı doğrulamasına rağmen neden savunmaya devam ediyorsunuz?