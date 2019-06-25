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St Dance Center  yılsonu  gösterisi  gerçekleştirildi

St Dance Center  yılsonu  gösterisi  gerçekleştirildi

25 Haziran 2019 Salı 11:42
St Dance Center  yılsonu  gösterisi  gerçekleştirildi

ST Dance Center, 5. yılsonu gösterisini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına sahneleyerek,  Vakfa 3 bin 445 TL’lik katkı sağladı.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Rauf R. Denktaş Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar ve gençler farklı gösterileriyle izleyenlere  keyifli anlar yaşattılar.
Farklı tür dansların, zumba ve jimnastik gösterilerinin gerçekleştirildiği etkinlikte, miniklerden oluşan grupların yaptıkları gösteriler geceye damgasını vurdu.

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Dansçıların ailelerinin ve sevdiklerinin katıldığı etkinlikten elde edilen tüm gelir  ST Dance Center Direktörü  Semra Hoca Aytaçoğlu tarafından Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp’a teslim edildi.
Servet Özeralp, başta ST Dance Center Direktörleri  Semra Hoca Aytaçoğlu ve Tigin Aytaçoğlu olmak üzere gecede gösteri yapan tüm dansçılara, ailelerine ve katkı koyan herkese, kanser sürecindeki tüm çocuklar ve aileleri adına teşekkür ederek, etkinlik organizatörlerine  teşekkür plaketi takdim etti.

 

Son Güncelleme: 25.06.2019 14:50
Anahtar Kelimeler:
St Dance Center
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