banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Haspolat’ta cinayete teşebbüste bir kişi ağır yaralandı
Haspolat’ta cinayete teşebbüste bir kişi...
Haspolat'ta şüpheli ölüm
Haspolat'ta şüphel ölüm
24 Yaşındaki genç kurtarıldı...
24 Yaşındaki genç kurtarıldı...
Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi
Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine...
banner404

St. Barnabas Manastırı'ndan ikon çalan bir kişi tutuklandı

11 Ocak 2023 Çarşamba 00:20
St. Barnabas Manastırı'ndan ikon çalan bir kişi tutuklandı

Yeniboğaziçi'nde bulunan ve Kıbrıs'ın en önemli tarihi yerlerinden biri olan St. Barnabas Kilisesi İkon ve Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen bir ikon, 7 Ocak'ta çalındı. Polis hırsızlıkla ilgili bir kişiyi tutuklarken zanlının evinde iki ikon daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, St. Barnabas'taki hırsızlığın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen S.R. (E-52) Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

S.R.'nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada St. Barnabas İkon Müzesi'nden çalınan ikonun yanı sıra, iki adet daha ikon bulunarak emare olarak alındı.

Tarihi eser hırsızlığıyla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mormenkşe spor külübü a2 antrenörüden açıklama
Mormenkşe spor külübü a2 antrenörüden açıklama
Gazimağusa'da yeni bir mekan photo studio
Gazimağusa'da yeni bir mekan photo studio
Altın Havan Ödülü LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a layık görüldü
Altın Havan Ödülü LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a layık görüldü
“İyilikte Yarışalım” sosyal sorumluluk proje yarışmasında okullar faaliyetlerine başladı
“İyilikte Yarışalım” sosyal sorumluluk proje yarışmasında okullar faaliyetlerine başladı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
HP Tarım Komitesi Başkanı Alas: “Hal Yasası Şart”
HP Tarım Komitesi Başkanı Alas: “Hal Yasası Şart”
Arıklı: “2023’te 4.5G gelecek, Yeni Ercan Havalimanı açılacak, fiberoptik altyapı projesi başlayacak”
Arıklı: “2023’te 4.5G gelecek, Yeni Ercan Havalimanı açılacak, fiberoptik altyapı projesi başlayacak”
Haspolat’ta cinayete teşebbüste bir kişi ağır yaralandı
Haspolat’ta cinayete teşebbüste bir kişi ağır yaralandı
Haspolat'ta şüpheli ölüm
Haspolat'ta şüpheli ölüm
24 Yaşındaki genç kurtarıldı...
24 Yaşındaki genç kurtarıldı...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim