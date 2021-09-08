SSEML Teknofest 2021 finallerinde iki projeyle ülkeyi temsil ediyor

Simavi Endüstri Meslek Lisesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 31Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve 36 aracın katıldığı “En Verimli Araç” yarışmasında Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin “E-CARETTA” projesi, ana klasmanda ikinci olurken, yerli üretim klasmanında ise birinciliğe layık görüldü.

Lisesinin, festival kapsamında 20-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan “Tarım Teknolojileri” yarışmasına “GİKSİ” adlı ilaçlama doronu ile katılacağı ve “E-Caretta” projesinde olduğu gibi “Giksi” projesinin de ödül alarak ülkeye dönmeyi hedeflediği kaydedildi.

