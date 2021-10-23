banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Nisap sorunu üçüncü haftasında
Nisap sorunu üçüncü haftasında
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
KKTC'ye Sedat Peker ayarı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
banner376

Spot, Antalya’da deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalıştayda sunum yaptı

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT), Antalya’da deniz kaplumbağaları konusunda düzenlenen çalıştaya katılarak “Önemli Deniz Kaplumbağa  Habitatlarının Belirlenmesi ve Korunması” başlıklı bir sunum yaptı.

23 Ekim 2021 Cumartesi 10:15
Spot, Antalya’da deniz kaplumbağalarıyla ilgili çalıştayda sunum yaptı

Dernekten verilen bilgiye göre, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su Ürünleri ve Eğitim Enstitüsü’nün ev sahipliğini yaptığı çalıştay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi, WWF-Turkey ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ortaklığında Antalya Demre’de düzenlendi.
Türkiye’deki deniz kaplumbağası habitatlarının korunması için, araştırmacıların bir araya gelerek, bir yol haritası çizilmesi amacıyla düzenlenen ve dün başlayıp bugün sona erecek çalıştaya, bu alanlarda araştırmalar yapan Türkiye’deki çok sayıdaki araştırmacı katıldı.
Çalıştayda, SPOT’u temsilen katılan Dr. Robin Snape, derneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 yıldan bu yana önemli deniz habitatları üzerine yaptığı çalışmalarını yansıtan bir sunum yaptı.
Dr. Snape 1990’lı yıllarda deniz kaplumbağalarının önemli yumurtlama alanlarının belirlenmesi amacıyla derneğin başlattığı çalışmalardan bahsederek, bu alanları Özel Çevre Koruma Bölgeleri ilan ederek koruma altına alınmalarını sağlayan KKTC Çevre Koruma Dairesine teşekkür etti.

banner341
Dr. Snape sunumunda, şu anda KKTC’de var olan Deniz Koruma Alanları hakkında verdiği bilgiler ve derneğin son 10 yılda gerçekleştirdiği, “Önemli deniz habitatlarını belirlemek için kaplumbağa ve balıkçı teknelerinin izlenmesi”, “Hedef dışı avlanan kaplumbağaların ve avlanma bölgelerinin konumlarının kaydedilmesi” ve “Kaplumbağaların mide içeriklerinin analiz edilmesi” projeleri hakkındaki bilgi verdi.
KKTC Hükümetinin yaptığı en olumlu şeylerden birinin,  trol balıkçılığını erken zamanda yasaklamak olduğunu belirten Dr. Snape, kaplumbağaların ağlara takılmasının önüne geçebilmek için yeni yöntemler, daha iyi bir imar planı ve Deniz Koruma Alanların kontrol edilmesi için devriye oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Dr. Snape, derneğin şu anda balıkçılıkla ilgili mevzuatların ve yönetim planlarının hazırlanmasına katkı yapacak ve her yıl binlercesi boğularak ölen kaplumbağaların durumunun iyileştirilmesini sağlayacak birçok yeni ve bilimsel verilere sahip olduğunu da ifade etti.

 

banner360
Son Güncelleme: 23.10.2021 10:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manavoğlu'ndan Tatar'a eleştiri
Manavoğlu'ndan Tatar'a eleştiri
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen oldu
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen oldu
Hava durumu
Hava durumu
KHK Başkanı Köseoğlu’ndan açıklama
KHK Başkanı Köseoğlu’ndan açıklama
Erişilebilir Turizm Çalıştayı sona erdi
Erişilebilir Turizm Çalıştayı sona erdi
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Erhürman: “Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz”
Erhürman: “Ekonomik olarak varoluş mücadelesi veriyoruz”
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
4 ithal ve 1 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar Yassıada’yı ziyaret etti
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti
Nilüfer Belediye Başkanı Erdem, Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim