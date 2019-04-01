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Spor Dairesi Müdürlüğü, Yoga Eğitmenlerini Kontrol Eden Sözde Kuruluş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Spor Dairesi Müdürlüğü, yoga eğitmenlerini “Yoga Federasyonu” adı altında denetleyen sözde kuruluş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Spor Dairesi Müdürlüğü, Yoga Eğitmenlerini Kontrol Eden Sözde Kuruluş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Spor Dairesi Müdürlüğü, yoga eğitmenlerini “Yoga Federasyonu” adı altında denetleyen sözde kuruluş hakkında suç duyurusunda bulundu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 16:20
Spor Dairesi Müdürlüğü, Yoga Eğitmenlerini Kontrol Eden Sözde Kuruluş Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Lefkoşa, 1 Nisan 19 : Spor Dairesi Müdürlüğü, yoga eğitmenlerini “Yoga Federasyonu” adı altında denetleyen sözde kuruluş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Spor Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yoga Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği” adı altında yayınlar çıkarıldığı ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası’na atıfta bulunularak tehditler yapıldığı kaydedildi.

Sözde federasyonun yetkisiz olduğu vurgulanan açıklamada, “Yoga sporu ile uğraşan sporcu ve eğitmenlerin bu kuruluşun tehdit ve isteklerine riayet etmemeleri gerek” denildi.

“Kendini devletin yerine koyarak denetleme ve kontrol görevine başlayan sözde federasyon hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” denilen açıklamada, Beden Eğitimi ve Spor Yasası’nın uygulayıcısının Spor Dairesi Müdürlüğü olduğu vurgulandı.

(ID/SEL)

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