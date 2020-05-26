banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
375.272
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3431
EURO
7.4186
banner339
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Başbakanlık’ta yangınların sebepleri ele alındı
YANGINLARI KONUŞTULAR
Mehmet Ceyhan hala bulunamadı
MEHMET CEYHAN ARANIYOR
Çevre Örgütleri: Arabada sigara içilmesi yasaklanmalı
YANGINLAR
Flaş Haber
Mali protokol imzalanıyor
Kapat

Spor salonları yarın açılıyor

KKTC normalleşme sürecinde..

26 Mayıs 2020 Salı 11:55
Spor salonları yarın açılıyor
banner337
banner345

Bir aydan uzun süredir pozitif vakanın görülmediği KKTC’de COVİD-19 tedbirleri kademeli olarak kaldırılıyor. Buna göre, yarın spor salonları da açılacak.

Birçok sektör yaklaşık iki ay süre kapalı kalmış, açılım konusunda ilk adım 11 Mayıs’ta restoranların paket servislerinin başlamasıyla atılmıştı.

Restoran, kafeterya, pastane, internet kafe, kahve, bar gibi yerler ile kuaför, berber ve güzellik salonları 20 Mayıs’ta, çocuk parkları ise 22 Mayıs’ta açılmıştı.

Toplu ibadet yasağı Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan namazla kaldırılmıştı.

banner341
Öte yandan casinolar, oteller, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür sanat etkinlikleri de bu tarihten itibaren yapılabilecek.

1 Haziran itibarıyla bireysel spor branşlarına da başlanabilecek. Aynı gün kreşler de hizmete girecek.

Şartlar böyle devam ederse düğün salonları da 1 Temmuz itibarıyla açılacak.

Ülkede gece yarısı 00.00’dan sabah 06.00’ya kadar sokağa çıkmak hâlâ yasak. Sokağa çıkanların maske takması da zorunlu.

Son Güncelleme: 26.05.2020 12:40
Anahtar Kelimeler:
Kktc Spor Salonları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anıt Zeytinlere Giden Su Kanalları Temizledi
Anıt Zeytinlere Giden Su Kanalları Temizledi
Ms Derneği, Hastaların İlaç Sorunlarının Giderilmesini İstedi
Ms Derneği, Hastaların İlaç Sorunlarının Giderilmesini İstedi
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı
Bakanlar Kurulu’ndan borçlanma kararı
Resmi Gazete’den Haberler... Bakanlar Kurulu 400 Milyon Tl’ye Kadar Borçlanma Kararı Aldı
Resmi Gazete’den Haberler... Bakanlar Kurulu 400 Milyon Tl’ye Kadar Borçlanma Kararı Aldı
Girne Amerikan Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi vizyoner bir işbirliği başlatıyor
Girne Amerikan Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi vizyoner bir işbirliği başlatıyor
Evkaf, kiracılarının 3 aylık gecikme zammını iptal etti
Evkaf, kiracılarının 3 aylık gecikme zammını iptal etti
Ramazan Bayramı bugün sona eriyor
Ramazan Bayramı bugün sona eriyor
Yüzlerce denizanası sahile vurdu
Yüzlerce denizanası sahile vurdu
Mali protokol imzalanıyor
Mali protokol imzalanıyor
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim