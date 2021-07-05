Spor İhtisas Komisyonu Arıklı’nın talimatıyla toplanıyor

Spor İhtisas Komisyonu, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın talimatıyla toplanıyor.

Spordan sorumlu olan Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, spordan da sorumlu olduğu 2019 yılındaki Başbakanlığı döneminde toplanan Komisyon yeniden aktif hale getiriliyor.

Beden Eğitimi ve Spor Yasası altındaki İhtisas Komisyonu Tüzüğü ile yönetilen Spor İhtisas Komisyonu’nun amacı, ülke sporuna köklü çözümler üretmek ve spordan sorumlu bakanlığın gündeminde olan yeni spor yapılanmasına destek verme.

Komisyonda, Tatar’ın Spor İhtisas Komisyonu’nun başkanlığına atadığı Sertaç Bozatlı’nın yanı sıra, üye olarak Cemal Konnolu, Çelen Oben, Turgut Karamanoğlu, Umar Göker, Haldun Oktay, Mustafa Bekirogluları, Hüseyin Kavaz ve Tolga Kınacı yer alıyordu.

Bakan Arıklı’nın önderliğinde yeniden toplanacak olan Komisyonda Sertaç Bozatlı’dan boşalan yere yeni bir başkan ve Cemal Konnolu’dan boşalan yere de Spor Yönetim Kurulu’ndan birisi atanacak.