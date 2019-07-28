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Spor faaliyetlerinde ısınma egzersizleri kadar soğuma egzersizleri de önemlidir

Spor faaliyetlerinde ısınma egzersizleri kadar soğuma egzersizleri de önemlidir

28 Temmuz 2019 Pazar 18:11
Spor faaliyetlerinde ısınma egzersizleri kadar soğuma egzersizleri de önemlidir

LAÜ Fizyospor grubu Binatlı Yılmaz Spor Kulübü futbolcularını bilgilendirdi

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Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından “Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır” sloganıyla düzenlenen seminerde Binatlı Yılmaz Spor Kulübü ziyaret edilerek, U21 futbol takımına sporda fizyoterapistin rolü ve spor yaralanmalarını önleme, performansı arttırma hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

LAÜ Fizyospor grubu seminerde; sporcularda, yaralanmayı önleme ve yaralanma sonrasında spora dönüşü sağlamak için fizyoterapistin temel görevlerini açıklayarak, her yaştan sporcunun fiziksel uygunluk ve aerobik kapasitelerini arttırmak, ısınma soğuma periyotlarını düzenlemek, yaralanmaları önlemek ve herhangi bir yaralanma sonrasında sporcuya özgü tedavi ve eğitim programı vermek gibi görevleri olduğunu detaylı olarak açıkladılar.

 “Koruyucu Rehabilitasyon yaralanmayı önlemede olanak sağlar”

Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri “Sporcularda aerobik kapasitenin geliştirilmesiyle, sakatlıklarda azalmayla birlikte futbolcuların performanslarının arttığı gözlemlendiğini ve buna bağlı olarak spor kulüplerinde Fizyoterapist, Antrenör vb. kişilerin interdisipliner bir çalışmayla yürütülmesi gerektiğini önemine dikkat çektiler.

Müsabaka ve antrenman sonrası oluşan yorgunlukta ısınma egzersizlerinin önemli olduğu kadar soğuma egzersizlerinin de önemli olduğunu dile getiren Fizyospor grubu, antrenman öncesi yapılan ısınma egzersizlerinin; doku elastikiyetini ve kan dolaşımını arttırmada, yaralanmaları ve krampları önlemede çok önemli olduğunu belirttiler. Soğuma egzersizlerinin ise laktik asit birikimini azaltarak yorgunluğu azalttığını ifade eden Fizyospor grubu seminer sonunda uygun ayakkabı ve zemin,  ısınma ve soğuma periyotları düzgünlüğü, aerobik kapasite ve enduransın arttırılmasıyla ilgili önerilerde bulundular.

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