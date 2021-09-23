Spehar: Kıbrıs sorununa sürdürülebilir çözüm bulunmasında gençlere önemli roller düşüyor"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar, Kıbrıs sorununa sürdürülebilir bir çözüm bulunması için tüm vatandaşların katkı koyması gerektiğini ifade ederek, bu konuda özellikle gençlere önemli roller düştüğünü vurguladı.

Spehar, “Liderlerden harika şeyler bekliyoruz ancak liderlerin de yardıma ihtiyacı olur. Ve biz inanıyoruz ki, siz, uzun yıllardır devam eden Kıbrıs sorununa liderlerin nihai olarak çözüm bulma çabalarına katkı koyabilirsiniz. Kıbrıs sorununu sürdürülebilir çözümü için tüm vatandaşların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var ve özellikle gençlerin çok önemli bir role sahip olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs’taki BM misyonunun British Council’ın COOPower projesi aracılığıyla birlikte yürüttüğü “2021 BM Çevre ve Barış Gençlik Şampiyonları” programını tamamlanması ve 21 Eylül Uluslararası Barış Günü dolayısıyla dün akşam Lefkoşa’daki ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde resepsiyon verildi.

“Haydi Daha Yeşil Bir Gelecek İnşa Edelim!” mottosu ile düzenlenen resepsiyonda, Kıbrıs’taki BM üst düzey yetkilisi Spehar, “BM Çevre ve Barış Gençlik Şampiyonları”nı ağırladı, iki hafta süren yoğun programı tamamlayan gençleri çabalardan dolayı tebrik etti.

Resepsiyona, Birleşik Krallık Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings ve British Council Direktörü Angela Hennelly’in yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden bir temsilci, İki Toplumlu Çevre Teknik Komitesi eş başkanları da katıldı.

Resepsiyonda yaptığı konuşmada “Gençlik Şampiyonları” ile ilk kez şahsen tanışma fırsatı buluduğunu ifade eden Elizabeth Spehar, iki haftalık yoğun bir programa katılan gençleri çabalarından ötürü kutladı.

Spehar, Çevresel Barış İnşası ve Sosyal Girişimcilik odaklı, 40 uzmanın mentörlüğünde yürütülen ve 28 farklı çevrim içi bölüm ile bir grup çalışmalarından oluşan iki haftalık yoğun programda, toplam 25 gence kendi yeşil sosyal girişimcilik inisiyatifi oluşturma, sivil toplum örgütü kurma ya da aktivizm kampanyası başlatma yolculuklarında bağlantılar kurma, fikirlerini ve iletişim kabiliyetlerini geliştirmede yardımcı olunduğunu söyledi.

Elizabeth Spehar, “Uzmanların, iklim değişikliği, hak savunuculuğu, sosyal girişimcilik alanlarındaki çalışmalarını görmüş oldunuz ve umuyorum ki şimdi bu konularda birçok kaynağa sahip olduğunuzu hissediyorsunuzdur. Program kapsamında oluşturulan ekip her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırdır” diye konuştu.

Spehar, gençlere hitaben, “Gerek yeşil sosyal girişimcilik inisiyatifinizi oluşturma, gerek sivil toplum örgütünüzü kurma ya da aktivizm kampanyanızı başlatma olsun ne yaparsanız yapın, yapacaklarınızın ne kadar önemli olduğunun farkında olmalısınız çünkü çevreye, barışa, uzlaşma ve diğer taraftaki gençlerin görüşlerini ve arzularını anlamaya yönelik koyacağınız ‘her kum tanesinde’, bu sürdürülebilir barış için ekstra bir taş, atlama taşı olacaktır. Ve ulaşmamız gereken de budur” dedi.



“Liderlerden harika şeyler bekliyoruz, ancak liderlerin de yardıma ihtiyacı olur. Ve biz inanıyoruz ki, siz, uzun yıllardır devam eden Kıbrıs sorununa liderlerin nihai olarak çözüm bulma çabalarına katkı koyabilirsiniz. Kıbrıs sorununu sürdürülebilir çözümü için tüm vatandaşların birlikte çalışmasına ihtiyacımız var ve özellikle gençlerin çok önemli bir role sahip olduğuna inanıyoruz.”

“BM Çevre ve Barış Gençlik Şampiyonları” programının ilkinin geçen sene düzenlendiğine işaret eden Spehar, geçen yılki ve bu yılki katılımcı gençlerin yer alacağı bir mezunlar grubu oluşturarak, gençlerle iletişimde kalmayı arzuladıklarını söyledi.

Spehar, dünya genelinde ciddi zorluklarla karşı karşıya olunduğuna, bunlardan birinin de küresel iklim değişikliği olduğuna işaret ederek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’taki BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında bu konuyu önemle vurguladığını söyledi.

Bu küresel zorlukların çözümünün kolektif hareketler gerektirdiğini vurgulayan Spehar, “Bu sorunları çözmek için kolektif harekete ihtiyacımız vardır. Birlikte çalışmalıyız ve sizin Kıbrıslı Türk ve Rum, genç kadın ve erkekler olarak bir araya gelmeniz bana gerçekten ümit veriyor” diye konuştu.

Spehar, programı birlikte yürüttükleri British Council, programa katkı koyan ABD Elçiliği, ABD Çevre Koruma Ajansı, Birleşmiş Milleler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNCHR) ve diğer kurumlara teşekkürlerini sundu.

Elizabeth Spehar ayrıca, bu programın gerçekleşmesine olanak tanıyan kendi ekibi UNFICYP ve İyi Niyet Misyonu Ofisi’ne de teşekkür etti.

Resepsiyonda ayrıca Birleşik Krallık Yüksek Komiser Yardımcısı Ben Rawlings ve British Council Direktörü Angela Hennelly, programın önemini vurgulayan ve küresel iklim değişikliğine dikkat çeken kısa birer konuşma yaptı.



