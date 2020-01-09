banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117990
ALTIN
293.492
DOLAR
5.8623
STERLİN
7.6718
EURO
6.5101
Tatar yarın İstanbul’a gidiyor
TATAR YARIN İSTANBUL’A GİDİYOR
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
En çok yağış nereye düştü?
YAĞIŞ MİKTARI
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI

Spehar 20 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 20 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü ve Kıbrıs sorunu konusunda bilgi vereceğini belirtti.

Spehar 20 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, 20 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’taki Barış Gücü ve Kıbrıs sorunu konusunda bilgi vereceğini belirtti.

09 Ocak 2020 Perşembe 12:20
Spehar 20 Ocak’ta BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirecek

Güvenlik Konseyi ile ocak ayında New York’ta yapacağı görüşmeye hazırlık çerçevesinde bugün liderlerle görüşen Spehar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Elizabeth Spehar, liderlerle yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs’taki son durum ve Kıbrıs’taki Barış Gücü hakkında BM Genel Sekreteri’nin 6 aylık raporunu ele aldıklarını söyledi.

Spehar, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresi ve Kıbrıs sorunu hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne bilgi vermek için Amerika’ya gideceğini kaydetti.

banner317
New York ziyaretinden önce Washington’da ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre, Ulusal Güvenlik Konseyi’nden bazı üyelerle; New York’ta ise BM Genel Sekreterliği yetkilileri, Güvenlik Konseyi üyeleri ve Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne destek veren ülkelerin temsilcileriyle ayrı ayrı görüşeceğini söyledi.

Spehar, Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayı sonundaki toplantısında Kıbrıs konusuyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guyterres’in 6 aylık raporu ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresinin uzatılmasının da ele alınacağını söyledi.

Spehar, 2020’de yeniden birleşmiş bir ada temennisinde bulundu.

Son Güncelleme: 09.01.2020 21:27
Anahtar Kelimeler:
Sphear Bmgk Bilgilendirme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı 12 ay hapse mahkum oldu
Uyuşturucu zanlısı 12 ay hapse mahkum oldu
Uyuşturucu zanlıları yargı önündeydi
Uyuşturucu zanlıları yargı önündeydi
Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği İsmail Arter’i ziyaret etti
Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu ve Tuzla Yardımsever Kadınlar Derneği İsmail Arter’i ziyaret etti
Gübre analiz sonuçları tamam
Gübre analiz sonuçları tamam
Bağımsızlık Yolu’ndan Eleştiri
Bağımsızlık Yolu’ndan Eleştiri
Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği Rum Ve Yunan Dışişleri Bakanları’nı Protesto Etti
Kıbrıs Türk İnsan Hakları Derneği Rum Ve Yunan Dışişleri Bakanları’nı Protesto Etti
KTMMOB: “İmar planının belirsizlikte bırakılması kabul edilemez”
KTMMOB: “İmar planının belirsizlikte bırakılması kabul edilemez”
Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesiyle ilgili Meclis araştırma komitesi bugün toplandı
Tarihi geçmiş ilaçların imha edilmesiyle ilgili Meclis araştırma komitesi bugün toplandı
Dr. Küçük Anı Parası’nın satışı sürüyor…
Dr. Küçük Anı Parası’nın satışı sürüyor…
Tatar yarın İstanbul’a gidiyor
Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim