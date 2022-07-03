Sözün bittiği yerdeyiz torpilin yoksa bu memlektte ölür gidersin

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ TORPİLİN YOKSA BU MEMLEKTDE ÖLÜR GİDERSİN

Ergün YAHAT

Ekrem Ülsol (43) genç yaşta hayatını kaybetmesi başta eşi evlatları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Bir zamanlar UBP Partisi gençlik kollarında partisi için mücadeleler veren fakat parti içerisinde fazla torpili olmayınca bir türlü düzenli işi olmadığı için eşine ve çocuklarına aş getiremeyince haliyle kendisini içkiye veren Ülsol siroz hastalığına yakalandı ve iki aydır YDÜ Hastanesinde vermiş olduğu hayat mücadelesini bu sabah kaybetti.

2012 yılından önce Ercan hava limanına CAS çalışanı olarak işe giren Ülsol Cas çalışanlarının o dönemde işlerine son verilince mağdur olanlardandı.Torpili olmadığı için diğer arkadaşları gibi başka dairelere atanmadığı için borçları birikmiş mazbata yüzünden hapse girmişti, eşi ise 2012 yılında başbakanlık önünde eylem yapıp sesini duyurmaya çalışmıştı.

İşte o paylaşım;

ÇOK MAĞDURUZ”… İşsizlik nedeniyle market borçlarını ödeyemeyen Ekrem Ülsol cezaevine gönderildi. Cezaevine gönderilen Ekrem Ülsol’un eşi Nazan Ülsol, Başbakanlık önünde açlık grevine girdi. Ülsol, “İşsiziz. Sadece çocuklarımıza ekmek ve süt almak için borç aldık. Sonra da ödeyemedik” dedi