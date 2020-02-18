Radyo Güven’de yayınlanan “Günün Nabzı” programına katılarak soruları yanıtlayan Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi Amiri Mehmet Sözmener, birim açıldıktan sonra kadın cinayetleri sayısında çok ciddi bir düşüş olduğunu söyledi.

Şube kurulduğu günden bugüne kadar sadece bir kadın cinayetinin yaşandığını maktulün ise birime başvurmadığını belirten Sözmener, ihbar ve şikayetlerin gizli tutulduğunun altını çizdi. Sözmener, çağın bilişim çağı olduğunu bu kapsamda da Kadına ve kişiye yönelik suçların işlendiğine dikkat çekerek kısa sürede “Bilişim Yasası”nın da çıkarılması temennisinde bulundu.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin 25 Kasım 2018 tarihinde kurulduğuna işaret eden Sözmener, bugüne kadar yapılan başvuru sayısının bin 47 olduğunu ifade etti. Toplam rakamlar incelendiğinde en yüksek başvuru sayısının 369’unun fiziki darp, 155’ inin şiddet kullanma tehdidi, 114’ünün ise telefonla taciz ve tehdit olduğunu vurgulayan Sözmener, sosyal medya üzerinden yapılan şiddet tehditlerinin de korkunç bir boyutta olduğu söyledi.

Sözmener, “Çağımız artık teknoloji çağı ve şiddetin de türleri ne yazık ki fazla örneğin sosyal medyadan saldırılar arttı, saplantılı kişiler sosyal medyayı kullanıyor bu nedenle kısa sürede en büyük eksikliğimiz olan Bilişim Suçları yasasının geçmesini arzu etmekteyiz. Elbette bilişim suçu yasası olmaması kimseyi mağdur edeceğimiz anlamına gelmez ceza yasalarını, işletiyoruz fakat bilişim yasası da bu çağda büyük eksiklik” ifadelerini kullandı.

2020 yılının ilk ayları olmasına rağmen Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne başvuru sayısının 213 olduğunu söyleyen Sözmener, “Kimse şiddet karşısında susmasın, mutlaka en yakın polis karakoluna veya bize ulaşsın çünkü şiddet önünde bir direnç bulmazsa devam eder” diyerek şiddet mağduru olanlara çağrı yaptı.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin sadece evlilik birlikteliklerinde değil, aynı zamanda KKTC topraklarına ayak basan ve burada yaşam süren herkes için var olduğunu belirten Sözmener, “İllaki evli olmak zorunda değil, eski eş, erkek arkadaş veya hukuki bağlayıcılığı olmayan herhangi bir birliktelikten doğan her türlü şiddet olayına müdahale ediyoruz” dedi.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi Amiri Müfettiş Mehmet Sözmener, şubenin mağdur olan kadınların başvurularına yönelik olduğuna dikkat çekerek, “Başvuruları şahsen müracaatla değil, komşu ihbarı, sosyal medyadan ulaşan insanlar, tanıdıklar, akrabalar vasıtasıyla ya da ALO 183 ve acil durumlarda 155 polis imdat hattıyla da alabiliyoruz. 183 Sosyal Hizmetlerin hattıdır. Her iki hatta da 7/24 çalışanlar mevcut” ifadelerini kullandı.

Şubede, kadının şiddete maruz kaldığı meselelerin cezai tahkikatının yapıldığına işaret eden Sözmener, kadına karşı şiddet incelendiğinde; bunun erkeğin, kadın üzerinde kontrol mekanizması oluşturmaya çalışması olarak anlatabileceklerini kaydetti. Kontrol mekanizmasının gelişmesi neticesinde önce davranışların kısıtlanmaya başladığını anlatan Sözmener, önce giyime, ne yapacağına, nereye gideceğine karışmayla başlayan tavrın, sonra sözel şiddet, eşyalarına yönelik şiddet ve en sonunda fiziksel şiddete dönüştüğünü belirtti. Sözmener,“Bu süreçlerin herhangi birinde müdahil olabilmekteyiz” dedi.

Yapılan başvuruların sözlü şiddet olabileceği gibi mala yapılan zarar, fiziksel şiddete dönüşmüş cezai tahkikat gereken başvurular da olabileceğine dikkat çeken Sözmener, “Cezai meselelerde kanıta ulaşmamız lazım” ifadesini kullandı.

Bir tahkikatın başlatılabilmesi için; şahsi başvuru aramaksızın ihbar nitelikli tahkikatlara derhal müdahale edildiğini, aciliyet ortadan kaldırıldıktan sonra mağdurdan ifade alındığını vurgulayan Sözmener, “Dosya tanzimi için ifade şart” dedi.

Kadının üzerinde sosyal baskı olduğuna dikkat çeken Sözmener, “Polise intikal etmiş bir meselede kadının, genellikle son çare olarak polise gelmeyi tercih ettiğini gördük. İlk etapta kendi içinde çözmeye çalışıyorlar. Polise ifade verdikten sonra kadının yaşadığı baskı daha da artıyor. Çünkü aile veya çocuklar gibi kişilerden kişiyi polise verdiğine dair baskı gördüklerini yaptığımız araştırmalarla tespit ettik. Bundan dolayı şikayet şartı aramıyoruz. Sadece gelip olayı anlatsın yeterli. Cezai tahkikatı başlatabilmemiz için bu önemli. Başlayan tahkikat da hiçbir şekilde geri çekilmez. İki gün sonra gelip ‘biz barıştık şikâyetimi geri çekiyorum’ olmaz. Mağdura her türlü yardım yapılıyor” ifadesini kullandı.

Şiddete uğradığını iddia eden bir mağdurun veya bir suça maruz kaldığını iddia eden şahsın, polise gelip yazılı ifade vermesinin önemli olduğuna işaret eden Sözmener, ifade doğrultusunda işlemin başladığını belirtti.

Sözmener, İşlem başladıktan sonra meselenin o anki haline göre tutuklama gerektiren bir durum varsa kişinin tutuklandığını veya tutukluluğun uzatılması gerekecekse mahkemeye başvurulduğunu da sözlerine ekledi.