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Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni kabulüyle ilgili açıklama

28 Haziran 2021 Pazartesi 17:45
Sözcü Doğruyol'dan Cumhurbaşkanı Tatar'ın Fransa Büyükelçisi’ni kabulüyle ilgili açıklama
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CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ: “CUMHURBAŞKANIMIZ MUHATABINA, KIBRIS ADASINDA ADİL, KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR UZLAŞININ İKİ TARAFIN MUTLAK EŞİTLİĞİNE SAYGI ÇERÇEVESİNDE SAĞLANABİLECEĞİNİ VURGULADI”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün görüştüğü Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’ya, “bölgede ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa; egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki devletin iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini” vurguladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bugün Fransa Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu makamında kabul ederek yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.

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Doğruyol, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız, samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, muhatabıyla Cenevre’de gerçekleşen 5 + BM gayriresmî toplantısını ve Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapmış olduğu görüşmeyi ele alarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. 

Cumhurbaşkanımız ayrıca muhatabına, bölgemizde ve Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki tarafın mutlak eşitliğine saygı çerçevesinde sağlanabileceğini, bunun yolununsa, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde, mevcut iki Devlet’in iş birliğini içeren bir ilişkiyle başarılabileceğini vurguladı.”

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Son Güncelleme: 28.06.2021 18:28
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