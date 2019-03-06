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"söz\'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli Londra’da Ve İzmir\'de Gösterilecek

LONDRA’DAKİ GÖSTERİME BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILACAKLefkoşa, 6 Mart 19 : Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının ele alındığı

"söz\'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli Londra’da Ve İzmir\'de Gösterilecek

LONDRA’DAKİ GÖSTERİME BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILACAKLefkoşa, 6 Mart 19 : Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının ele alındığı

06 Mart 2019 Çarşamba 13:46
LONDRA’DAKİ GÖSTERİME BAŞBAKAN ERHÜRMAN DA KATILACAK
Lefkoşa, 6 Mart 19 : Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından hazırlanan Kıbrıs’ın ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının ele alındığı "Söz\'ün Son Kadını: Bedia Hanım" Belgeseli Londra ve İzmir\'de gösterilecek. Londra\'da gerçekleşecek film gösterimine Başbakan Tufan Erhürman da katılacağı belirtildi.
YDÜ’den verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından hazırlanan belgesel, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında gerçekleşecek olan gösterimlerle izleyiciyle buluşturulacak.
Kuzey Kıbrıs Londra Temsilciliği\'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Yunus Emre Kültür Merkezi\'nde düzenlen panel çerçevesinde gerçekleşecek olan "Söz\'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgesel gösterimine Başbakan Tufan Erhürman\'ın da katılacağı belirtildi.
Gösterim sonrası düzenlenecek panelde ise Barones Meral Hüseyin Ece, önceki dönemler FIWAL ve Konsey Başkanı Aysın Yılmaz ile Enfield Belediye Meclis Başkanı Nesil Çalışkan bir konuşma gerçekleştirecek.
İZMİR’DE DE İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK…
"Söz\'ün Son Kadını: Bedia Hanım" belgeseli, 11 Mart Pazartesi akşamı İzmir’de, İzmir Ekonomi Üniversitesi Konferans Salonu\'nda da gösterilecek.
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve EKOKAM işbirliğinde düzenlenen etkinlikte belgesel gösteriminin ardından söyleşi düzenlenecek. Söyleşiye, KKTC İzmir Konsolosu İpal Emin, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen konuşmacı olarak katılacak.
TARİHE İZ BIRAKILACAK BİR BELGESEL…
Kıbrıs’ın ilk kadın gazetecisi Bedia Okan Göreli’nin hayatının babası Gazeteci Mehmet Remzi Okan ve SÖZ Gazetesi’nin tarihsel yaşanmışlıkların aktarıldığı belgesel, tarihe iz bırakacak nitelikte hazırlanmış bir yapım olarak dikkat çekiyor.
Yapımcılığını ve Genel Yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın üstlendiği belgeselin Drama Yönetmenliğini Ömer Evre, Görüntü Yönetmenliği ise Zeyde Y. Örek gerçekleştirdi. Tarihsel süreç içerisinde çekilen belgeselin canlandırma sahnelerinde profesyonel ve amatör birçok oyuncu yer alırken; seslendirmelerde ise ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Toprak Sergen, Çetin Özen ve Özlem Özkaram görev aldı.
(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI
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