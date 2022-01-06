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Soyşen: “UBP olarak amacımız, siyasi istikrarı tesis etmek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili adayı İrem Uygun Soyşen, Kıbrıs Genç TV’de “Didem Gürses ile Alternatif” programına konuk olarak, seçilmesi halinde parti olarak hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

06 Ocak 2022 Perşembe 15:00
Soyşen: “UBP olarak amacımız, siyasi istikrarı tesis etmek”

Milletvekili seçilmesi durumunda özellikle üzerinde çalışmak istediği başlıkları detaylı biçimde aktaran Soyşen, “Bir devletin olmazsa olmazlarından biri de hiç şüphesiz, Sosyal Devlet anlayışıdır.” dedi. 

Soyşen, seçilmesi halinde bir hukukçu olarak tüm gücüyle sosyal devlet olmanın gereklilikleri ve bu gibi konulara katkı sağlayacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini kaydetti.

Son dönemde Cumhuriyet Meclisi’nde yaşanan birtakım sıkıntılara da değinen Soyşen, bir hukukçu olarak seçilmesi halinde esas vazifesi ve hedeflerinden birinin de, Kuvvetler Ayrılığı ilkesinin en önemli bacaklarından olan yasama fonksiyonu görevini ifa eden Cumhuriyet Meclisi’nde yasama fonksiyonunun daha işlevsel hale getirilmesine katkı sağlamak yönünde olacağını belirtti. 

Yargıya ayrılan bütçe ve Adalet Bakanlığı önerileri hakkında da görüşlerini ifade eden UBP Milletvekili adayı Avukat Soyşen, mahkemeler içerisinde belli sıkıntılar yaşandığını, altyapı eksikliklerinin olduğunu dolayısıyla, yargıya ayrılan bütçenin daha tatmin edici olması gerektiğine dikkat çekti.

Şonşey, son zamanlarda yapılan anketlerde de çıkan sonuca göre toplumun büyük bir çoğunluğunun yargıya olan güveninin de sevindirici olduğunu belirtti. 

Program esnasında, neden aday olduğu yönündeki soruyu da yanıtlayan Soyşen, ayrıca Milletvekilliğinin bir meslek değil, görev olduğunun bilincinde hareket ettiğini de belirtti. 

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“HALKIMIZ BUGÜN ARTIK ÇOK DAHA BİLİNÇLİ. SİYASETTE YENİLİĞE VE DEĞİŞİME KARŞI MEYİLLİ”

Kıbrıs Türk seçmeninin bugün artık çok daha bilinçli ve sorumluluk sahibi, siyasette yeniliğe ve değişime karşı meyilli olduğunu gözlemlediğine dikkati çeken Soyşen bu durumun sevindirici olduğunu ancak pandemi sürecinin olumsuz yansımalarından dolayı, ekonomik anlamda yaşanan sıkıntılardan dolayı, halkın derdinin bugün için seçim değil, geçim olduğunu da görebildiklerini söyledi. 

“OY KULLANMAK ANAYASAL BİR HAKTIR...”

Oy kullanmanın yasal bir hak, seçme ve seçilme hakkından hareketle seçme hakkının bir gereği olduğunu da belirten Soyşen, sandığa gitmemenin bir çözüm olmadığını, o yüzden seçmenlerden vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, ülkenin refahı için oylarını kullanmalarını istedi. 

Soyşen, “Halkımızın da takdir etmesi durumunda bu içinde bulunulan dar boğazdan çıkarak, halkımıza, ülkemize hizmet ederek, ekonomik sıkıntıların üstesinden gelinebileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.


 

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Son Güncelleme: 06.01.2022 15:51
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