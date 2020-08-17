Soysan: “Siyasi rant uğruna topluma kötülük yapanları affetmeyeceğız”

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü ile Gönyeli Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolünün; protokole onay kararını veren Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesinin kabul edilebilir olmadığını ve oldukça düşündürücü olduğunu açıkladı.

Soysan yaptığı yazılı açıklamada, “Protokolün kapsamı dışına çıkılmadığı sürece özelde Gönyeli halkı ve Telekomünikasyon Dairesi, genelde de toplumun menfaatine atılan bir adım olacağını belirten ve imza koyanları tebrik edip destek sözü veren sendikamız şimdi yapılanları hayretle ve esefle izlemektedir.” ifadelerini kullandı.

Soysan, Gönyeli Belediyesi ile Telekomünikasyon Dairesi arasında 29 Haziran’da imzalanan iş birliği protokolünün; Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde kalan veya Gönyeli telekomünikasyon santralinden haberleşme hizmeti alan veya alacak olan tüm ev ve iş yerlerine fiberoptik kabloyla haberleşme hizmetlerinin götürülmesini sağlamayı ve oluşturulacak altyapı şebekesinin masraflarının tamamen Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanmasını ve altyapının Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilmesini öngördüğüne dikkat çekti.

Soysan, “Yapılan iş birliği protokolünün kimleri neden rahatsız ettiği ve protokolü onaylayan aynı Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz şekilde iptal etmesine neden olan bu büyük rahatsızlığın özelde Gönyeli halkıyla genelde ise toplumla paylaşılması gerekmektedir.” dedi.

Protokolün iptaline ilişkin iddiaların oldukça manidar ve ürkütücü olduğunu ifade eden Soysan, protokolün iptal gerekçesinin samimi olmadığını dile getirdi.

Soysan, “Protokolün iptal edilmesinin sebebi olarak sözde iddia edilen ‘altyapının ada genelinde ve devlet tarafından yapılacak olacağı’ iddiası samimi değildir. Bugüne kadar Telekomünikasyon Dairesi’ne değil yatırım yapmak çivi çakmaya niyeti olmayan hükümetler, bu konuda inandırıcı olamazlar.” iddiasında bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nı “sinip kalmak ve attığı imzanın arkasında durmamakla” eleştiren” Soysan, “ Konunun takipçisi olacak ve Telekomünikasyon Dairesi üzerine oynanan kirli oyunları bozmak için geçmişte verdiğimiz mücadele ışığında bize düşen ne varsa yapacağız. Bilinmesini isteriz ki; topluma yapılmaya çalışan yatırımların önünü tıkayanları asla affetmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.