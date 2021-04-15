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Soysan: “Fiber altyapı projesi tamamlanmalı, hükümet projeye sahip çıkmalı”

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, fiber altyapı projesinin tamamlanmasını ve hükümetin projeye “sahip çıkmasını” istedi.

15 Nisan 2021 Perşembe 14:30
Soysan: “Fiber altyapı projesi tamamlanmalı, hükümet projeye sahip çıkmalı”
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Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Tamay Soysan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, haberleşme altyapısının ulusal politika kapsamında bulunduğunu ve bu bağlamda devletin himayesinde olması kaçınılmaz bir konu olduğunu ifade etti.

Açıklamasına “Bunu sulandırmak, kendi altyapılarını oluşturmak isteyen hiçbir kimseye ve veya kuruluşa bu taviz verilmemelidir ilkesi ile uzun zamandan buy ana mücadele verdiğimiz Telekomünikasyon Dairesi bünyesinde belirli bir yol kat edildi” şeklinde devam eden Soysan “Varmak istediğimiz hedef yönünde Gönyeli Belediyesi ile imzalanan iş birliği protokolü gibi veya bütçeden fiber altyapısına harcanmak için önemli bir kaynak ayrılması gibi önemli gelişmeler oldu. Ancak her ne hikmetse bu gelişmeler bir türlü sonuca ulaştırılmamakta ısrarla Telekomünikasyon Dairesi’nin özelleştirilmesi gündemde tutulmak istenmektedir” dedi.

Soysan, Gönyeli Belediyesi ile iş birliği projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Gönyeli Belediyesi ile Telekomünikasyon Dairesi arasında 29 Haziranda imzalanan işbirliği protokolünün detaylarını veren Soysan, şöyle devam etti:

“Gönyeli Belediye sınırları içerisinde kalan veya Gönyeli telekomünikasyon santralinden haberleşme hizmeti alan veya alacak olan tüm ev ve iş yerlerine fiber optik kablo ile haberleşme hizmetlerinin götürülmesini sağlayacak ve oluşturulacak bu altyapı şebekesinin masrafları tamamen Gönyeli Belediyesi tarafından karşılanacak, altyapı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecekti. Ancak yapılan işbirliği protokolü, ‘altyapının ada genelinde ve devlet tarafından yapılacak olacağı’ iddiasıyla protokolü onaylayan Bakanlar Kurulu tarafından gerekçesiz şekilde iptal edilmişti.”

Gönyeli Belediyesi’nin bu iş birliği ile yaklaşık 15 milyon lira yatırım yaparak Telekomünikasyon Dairesi’ne devredeceğini taahhüt ettiğini belirten Soysan “Maliye Bakanlığı’nın yaşadığı sıkıntılar ortadayken Belediyenin koyacağı bu önemli katkı niye elin tersiyle itiliyor. Bunun altındaki sebepler bizleri ürkütmektedir. Gönyeli Belediyesi ile iş birliği projesi karşılıklı güven sağlanarak bir an evvel hayata geçirilmelidir” dedi.

“FİBER ALTYAPISININ GENİŞLETİLMESİNDEN KAÇINILMAMALI AYRILAN BÜTÇE İVEDİ OLARAK KULLANILMALI”

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Ada genelinde bir altyapı oluşturulması fikrine kimsenin karşı olmadığını, sendikanın da buna asla karşı olamayacağını söyleyen Soysan, sözlerini “Tabi bu devletin altyapısı olacak alternatif altyapılar yaratılmayacak şekilde olacaksa. Fiber alt yapımızı tahmin edilenden çok daha düşük maliyetlerle genişletmek mümkündür ve bundan kaçınılmamalıdır” şeklinde sürdürdü.

Soysan şunları kaydetti:

“Öncelikle hükümet Türkiye’den adamıza gelen ve bölgelere ulaşan su projesi kapsamındaki fiber altyapısını derhal Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine almalıdır. Aynı şekilde Kıb-Tek’e ait fiber altyapı da Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü himayesine alınmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonar toplumla nerde ne kadar eksik veya fazla bir altyapıya sahip olduğumuz nerelere yatırım yapılması gerekliliği paylaşılmalı ve bütçeden ayrılan miktar derhal buralara projelendirilmelidir. Israrla projelendirmeler geciktirilerek ayrılan bütçe kalemleri sadece kağıt üzerinde kalmaya devam ettirilmekte Telekomünikasyon Dairesi altyapısı yetersiz gösterilerek özelleştirmenin önü açılmak istenmektedir. Bunun Kabul edilmesi mümkün değildir. Hükümete bu konuda son çağrımızdır.”

“HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNİN DONDURULMASI KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamasında hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına da değinen Soysan “Bu ülke çalışanına ihanettir ülke ekonomisine ihanettir ülke insanını ve ülkeyi fakirleştirecek en önemli adımdır” dedi.

“Hayatın pahalanmasını önleyemeyen, adaletli vergi sitemini dahi çalıştırmayan az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınacak bir sistemi dahi hayata geçiremeyen ve kaynak yokmuş gibi gösteren bu zihniyetin atmış olduğu bu adım kötü niyetlidir ve biz bu adımın bu ülke üzerinde açacağı derin yaralardan endişe duymaktayız” ifadelerini kullanan Soysan, ekonominin domino taşlarından birinin de hayat pahalılığı ödeneği olduğunu, bunu düşürmenin “ekonominin taşlarını devireceğini” kaydetti.

“Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Soysan, yasal haklar doğrultusunda grev ve eylem de dahil üzerlerine düşeni yapmaktan kaçınmayacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 14:53
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