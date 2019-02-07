Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102094
ALTIN
221.113
DOLAR
5.2618
STERLİN
6.7766
EURO
5.9640
Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi
Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi
Kargo paketinde uyuşturucu getiren tutuksuz yargılanacak
Kargo paketinde uyuşturucu getiren tutuksuz...
Mağusa’da gemi karaya oturdu
MAĞUSA'DA GEMİ KARAYA OTURDU
Polisten sis uyarısı
POLİSTEN SİS UYARISI
banner282

Soylu’dan Denktaş’a taziye ziyareti

Soylu’dan Denktaş’a taziye ziyareti

07 Şubat 2019 Perşembe 11:18
Soylu’dan Denktaş’a taziye ziyareti

DENKTAŞ AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEYEN SOYLU, SERDAR DENKTAŞ’LA BİRLİKTE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN VE EŞİ AYDIN DENKTAŞ’IN KABİRLERİNİ DE ZİYARET ETTİ

Resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Soylu, annesi Aydın Denktaş’ı yakın geçmişte kaybeden Denktaş’ı evinde ziyaret ederek taziyelerini sundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberinde geniş bir heyet eşlik etti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, taziye ziyaretinde, Serdar Denktaş’ın eşi Müge Denktaş, kız kardeşleri Değer Denktaş, Ender Denktaş Vangöl, torunlar Rauf Alp Denktaş ve Rauf Denktaş da hazır bulundu.

SOYLU: “LİDER ANNELER”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taziye ziyaretinde, “Büyük liderlerin, büyük dava adamlarının yanında dağ gibi duran eşleri, hanımları da o davanın lider anneleridir. Onun için anneniz sadece Kıbrıs için değil, belki de mazlum milletler ve Türkiye için de önemli bir şahıs. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun” dedi.

Aileye başsağlığı dileyen TC İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini de bir kez daha aile üyelerine iletti.

DENKTAŞ

DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise annesi Aydın Denktaş’ın üç, evlat, bir torun kaybeden ve çok uzun yıllar sıkıntılar çeken biri olduğunu, evlatlarına hem ana, hem babalık yaptığını anlattı.

Denktaş, annesinin, aileyi de daima etrafında topladığını hatırlatarak, ölümünün ardından çok büyük bir eksiklik yaşadıklarını söyledi.

DENKTAŞ VE SOYLU BİRLİKTE MEZARLARI ZİYARET ETTİ

Denktaş ailesine taziye ziyareti sonrası Süleyman Soylu ve Serdar Denktaş birlikte Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarını ziyaret etti.

Burada ilk olarak TMT Anıtı’na çelenk sunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saygı duruşunun ardından Anıt Özel Defterini imzaladı. Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarına geçildi.

Edilen dualar sonrası anıta karanfil bırakan Soylu, son olarak beraberindeki heyetle birlikte Lefkoşa Mezarlığı’na geçti, aile mezarlığında Aydın Denktaş’ın başucunda dualar okudu, burada da kabre karanfil bıraktı.

Son Güncelleme: 07.02.2019 14:44
Anahtar Kelimeler:
Türkiye İçişleri BakanıSüleyman SoyluMaliye BakanıSerdar Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El-sen Bazı Kesimlerin Kıb-tek’e Yapılması Düşünülen Yatırımları Engellemek İçin Saldırıya Geçtiğini Savundu
El-sen Bazı Kesimlerin Kıb-tek’e Yapılması Düşünülen Yatırımları Engellemek İçin Saldırıya Geçtiğini Savundu
Ülke güvenliği için bir adım..
Ülke güvenliği için bir adım..
Sağlık Bakanı Besim, İstanbul’da 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldı
Sağlık Bakanı Besim, İstanbul’da 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldı
Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmalarına Pazar Günü Başlanabilecek
Karaya Oturan Gemiyi Kurtarma Çalışmalarına Pazar Günü Başlanabilecek
Haksen Gazimağusa’da Karaya Oturan Gemi Konusunda Açıklama Yaptı
Haksen Gazimağusa’da Karaya Oturan Gemi Konusunda Açıklama Yaptı
Başbakan Erhürman Soylu'yu kabul etti..
Başbakan Erhürman Soylu'yu kabul etti..
Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
Nami ile Toros, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu
“Eşek Günü” etkinliği düzenliyor
“Eşek Günü” etkinliği düzenliyor
Dünya Bankası yetkilileri KTEMB’yi ziyaret Etti
Dünya Bankası yetkilileri KTEMB’yi ziyaret Etti
Aydın Denktaş için kendi evinde mevlit okutuldu
Aydın Denktaş için kendi evinde mevlit okutuldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim