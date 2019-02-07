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Soylu Lefkoşa’yı dolaştı

Soylu Lefkoşa’yı dolaştı

07 Şubat 2019 Perşembe 16:20
Soylu Lefkoşa’yı dolaştı

GİRNE CADDESİ’NDE YÜRÜYEN SOYLU, ESNAF VE DİĞER VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITTI

Günübirlik resmi ziyaret için KKTC’de bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğleden sonra Lefkoşa’da bazı bölgeleri ziyaret etti.

Soylu, Girne Caddesi’nde yürüyerek esnafla ve diğer vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara hediyeler verdi.

Süleyman Soylu, Halkın Sesi gazetesi önünden de geçti ve gazete yetkilileriyle sohbet etti, gazetenin bugünkü sayısını inceledi.

Bakan Soylu’ya Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın davetlisi olarak bu sabah ülkeye gelen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Baybars’la birlikte “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü”ne imza koydu; Başbakan Tufan Erhürman’la birlikte “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü”nün imzalanmasına şahitlik yaptı.

Soylu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a taziye ziyaretinde bulundu; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini de ziyaret etti.

Konuk Bakan Soylu ve beraberindekiler bu akşam KKTC’den ayrılacak.

Son Güncelleme: 07.02.2019 19:29
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