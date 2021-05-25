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Soylu: (Kutlu Adalı cinayetini) kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması konusunda “en ufak bir şey varsa, bu bizim namus meselemizdir” dedi.

25 Mayıs 2021 Salı 00:00
Soylu: (Kutlu Adalı cinayetini) kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir
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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kutlu Adalı cinayetinin aydınlatılması konusunda “en ufak bir şey varsa, bu bizim namus meselemizdir” dedi.

Süleyman Soylu, Habertürk TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Süleyman Soylu’ya, Sedat Peker’in Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddiaları ve Atilla Peker’in gözaltına alınması da soruldu.

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Türkiye İçişleri Bakanı Soylu, Atilla Peker’in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili değil, ruhsatsız silah bulundurma ihbarı sebebiyle gözaltına alındığını söyledi.

Atilla Peker’in Kutlu Adalı cinayeti nedeniyle gözaltına alınması gerektiğini söyleyen ve “bugün, alınması için emniyete yazı yazdırdım” diyen Soylu şöyle devam etti:

“Ben niye iddiaları ciddiye almayayım? Benim görevim önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an meseleye müdahale etmektir görevim. En ufak bir şey varsa, eğer açık duruyorsa bu bizim namus meselemizdir. Kıbrıs içinde kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir. Bizim dönemimizde bir Hablemitoğlu, onun dışında bir tane faili meçhul cinayet var mı? Biz terörle mücadele ediyoruz değil mi? 4,5 yıldır bakanlık yapıyorum ben, iç güvenlikle ilgili terörle mücadele meselesi kime ait? Ne olursunuz söyleyin, eğer böyle bir şey varsa, bakın ben boş kağıda imza atmaya hazırım, terörle mücadelede bu başarının altında gayri hukuki, beyaz toros, faili meçhul cinayetler varsa, getirin boş kağıtlar getirin istifa edeyim.”

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Son Güncelleme: 25.05.2021 01:25
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