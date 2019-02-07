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Soylu KKTC’den ayrıldı

Soylu KKTC’den ayrıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 17:16
Soylu KKTC’den ayrıldı

KKTC’ye günübirlik resmi ziyarette bulunan Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programını tamamlayarak ülkeden ayrıldı.

Soylu ve heyetini taşıyan uçak, saat 18.30 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan havalandı.

Konuk bakanı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve öteki yetkililer uğurladı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın davetlisi olarak bu sabah ülkeye gelen Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Baybars’la birlikte “Suçların Önlenmesi ve Ülkeye Giriş Çıkışlarda Sakıncalı İnsanların Tespitine Yönelik İşbirliği Protokolü”ne imza koydu; Başbakan Tufan Erhürman’la birlikte “Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü”nün imzalanmasına şahitlik yaptı.

Soylu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a taziye ziyaretinde bulundu; Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini de ziyaret etti.

Soylu, ziyaretinin son durağında Lefkoşa’da Girne Caddesi’nde yürüyerek esnafla ve diğer vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi, çocuklara hediyeler verdi.

Son Güncelleme: 07.02.2019 20:26
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