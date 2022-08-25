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Soygun suçuyla ilgili tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi

Girnede meydana gelen soygun suçuyla ilgili tutuklanan Nijeryalı Ovie Princewill Egbo mahkemeye çıkarıldı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 00:33
Soygun suçuyla ilgili tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girnede meydana gelen soygun suçuyla ilgili tutuklanan Nijeryalı Ovie Princewill Egbo mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru İlyas Güney olguları aktardı.

Güney,  Ovie Princewill Egbo’nun 02.08.2022 tarihinde Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletme önünde aranmakta olan Ochuko Kpemuki ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın bitcoin satacakları bahanesiyle buluşmuş oldukları Emmanuel Atoybi’nin PC 254 plakalı aracı içerisinde sürücü koltuğunda oturduğu bir esnada elinde tutmakta olduğu iphone 8 plus marka cep telefonunu arka koltukta bebek çantası içerisindeki tamamı 100lük banknotlardan oluşan 10 bin tl nakit parayı ve sürücü koltuğunun altında muhafaza edilen çanta içerisindeki 230 doları, 3 adet USByi sirkat edip kaçtıkları esnada peşlerine düşen müştekinin cep telefonunu geri aldığı sırada müştekiyi itekleyip sol baş parmağını ısırıp soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını, tahkikatın tamamlandığını ülkede işsiz ve kayıt dışı bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 70 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

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