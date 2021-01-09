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Soyer: "Egoların peşine düşmek doğru değil"

UBP PM üyesi Aydın Soyer, "Ben başkanın yerinde olsam Resmiye Canaltay konusunu, yani yeniden adaylığı konusunu yeniden değerlendiririm, Allah kendisine sabır versin. Aslolan parti menfaatleri" diye konuştu...

09 Ocak 2021 Cumartesi 15:08
Soyer: "Egoların peşine düşmek doğru değil"
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KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanlığı seçimlerinde yaşanan ve siyasi literatüre "tuhaflığı" ile giren iktidarın UBP kanadının tek  adayı Resmiye Canaltay'ın genel kurul oylamasında seçilememesi siyasi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 

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Öte yandan dün, konuyla ilgili yaşananların Anayasaya aykırı olduğuna ilişkin Ombudsman Emine Dİzdarlı'nın görüşü de bundan sonra yaşanacaklara yeni bir boyut kattı. 

Ulusal Birlik Partsi (UBP) Parti Meclisi (PM) üyesi Aydın Soyer, katıldığı tv programında Başbakana "bunu yeniden değerlendirme ve Resmiye Canaltay'ı aday yapmamak gerektiği" konusunda tavsiye niteliğinde şu ifadeleri kullandı; 

“Muhakkak bir meclis başkanı olacak. Anlamadığım Resmiye hanım iç seçimde daha yüksek oy aldığı için aday gösterildi. Genel meclis oylamasında hakettiği oyu almadı. Bu ciddi bir sıkıntı… Demek ki mecliste farklı bir oy kullanıldı. Burada egoların peşine düşmek doğru değil. Parti menfaatleri düşünülmesi lazım. Başbakan bence bunu tekrar sorgulaması lazım. Ben olsam öyle yaparım doğal olarak. Başbakan olsam Resmiye hanımı yeniden aday yapar mıyım şüpheliyim. Neticede UBP’nin demokratik bir ortamı var. Sayın Saner’e Allah kolaylık versin. Burada egoların peşine düşmek doğru değil…”

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Anahtar Kelimeler:
Aydın SoyerResmiye CanaltayKktc Meclis Başkanlığı Seçimi
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