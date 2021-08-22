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Soyalan anısına turnuvanın geliri Asya bebeğin olacak

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB), geçen aylarda hayatını kaybeden eczacı Mertdoğan Soyalan adına geliri Asya bebeğin tedavisi için kullanılacak bir halı saha anı turnuvası düzenlediğini açıkladı.

22 Ağustos 2021 Pazar 15:30
Soyalan anısına turnuvanın geliri Asya bebeğin olacak

KTEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ecz. Mertdoğan Soyalan Anı Turnuvası yarın, salı ve çarşamba günleri Lefkoşa’da Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Halı Sahası’nda gerçekleştirilecek.
Turnuvada ilaç ve ecza sektöründe çalışan eczacılar ve ecza deposu yetkililerin oluşan 8 takım yer alacak. Tüm maçlar saat 19.00’da başlayacak ve pandemi koşulları çerçevesinde sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek. 

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Seyircisiz gerçekleştirilecek turnuvada yer alacak olan oyuncular günlük antijen testleri ve en az 72 saatlik PCR test sonuçlarını göstermek zorunda olacak.

 

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Son Güncelleme: 22.08.2021 15:41
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