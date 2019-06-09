banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Huzur operasyonunda kaçak avı
HUZUR OPERASYONUNDA KAÇAK AVI
Kız arkadaşını hem dövdü hem öldürmekle tehdit etti
YİNE KADINA ŞİDDET VE DARP
Bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
BİLGİSAYAR KASASINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
25 gram hintkeneviri
25 GRAM HİNTKENEVİRİ
banner306

“sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” Projesinin Tanıtımı Tamamlandı

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlere, üniversite öğrencilerine, işsizlere, dezavantajlı gruplara ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesinin tanıtım etkinlikleri tamamlandı.

“sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” Projesinin Tanıtımı Tamamlandı

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlere, üniversite öğrencilerine, işsizlere, dezavantajlı gruplara ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesinin tanıtım etkinlikleri tamamlandı.

09 Haziran 2019 Pazar 10:58
“sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” Projesinin Tanıtımı Tamamlandı

Lefkoşa, 9 Haziran 19 : Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlere, üniversite öğrencilerine, işsizlere, dezavantajlı gruplara ve kadınlara ulaşmayı hedefleyen “Sosyalleşin: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesinin tanıtım etkinlikleri tamamlandı.
Gazimağusa Kale pasajında dün düzenlenen son etkinlikte proje koordinatörü Dr. Aycan Garip ve sosyal girişimcilik uzmanı Dr. Michalis Loizides proje ve sosyal girişimcilik üzerine sunum yaptı.
Verilen bilgiye göre, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje ve Araştırma Merkezi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje Kıbrıs’ın kuzeyindeki gençlere, üniversite öğrencilerine, işsizlere, dezavantajlı gruplara ve kadınlara ulaşmayı hedefliyor.

banner317
Proje kapsamında, 2021 yılına kadar sosyal girişimcilik üzerine ücretsiz eğitimler, atölyeler,  yurtiçi ve yurtdışı gezileri ve stajlar düzenlenecek.
Proje ve gelecekteki etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler, www.gosocialcy.eu internet sitesini ziyaret ederek veya “Go Social Cyprus” isimli Facebook ve Twitter sayfasını takip edebilir.
(RÇ/HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Şermin Külahoğlu teknoloji bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulundu
GAÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Şermin Külahoğlu teknoloji bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulundu
UKÜ’de TEBGK ve Spor Eczacılığı konuşuldu
UKÜ’de TEBGK ve Spor Eczacılığı konuşuldu
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
LTB iki parkın daha yürüyüş yollarını geri dönüşümlü malzeme ile yeniliyor
LTB iki parkın daha yürüyüş yollarını geri dönüşümlü malzeme ile yeniliyor
En çok yağış nereye düştü?
En çok yağış nereye düştü?
Cumhuriyet Meclisi ve KTFF heyetleri FIFA yetkilileriyle Paris’te görüştü
Cumhuriyet Meclisi ve KTFF heyetleri FIFA yetkilileriyle Paris’te görüştü
Başkentteki asayiş denetiminde 6 kişi tutuklandı
Başkentteki asayiş denetiminde 6 kişi tutuklandı
Özbekistanlı Ressamların 35 Eserden Oluşan Resim Sergisi Salı Günü Açılıyor
Özbekistanlı Ressamların 35 Eserden Oluşan Resim Sergisi Salı Günü Açılıyor
Çağdaş Müzik Derneği, Sos Çocukköyü Yararına Türk Müziği Konseri Düzenliyor
Çağdaş Müzik Derneği, Sos Çocukköyü Yararına Türk Müziği Konseri Düzenliyor
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim