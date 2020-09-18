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Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı

GEÇİCİ SÜRE İÇİN LAPTA HUZUR EVİ’NDE MİSAFİR EDİLMESİ TEKLİF EDİLDİ, REDDETTİ… DAİRE DÜZENLİ TAKİPLE BU KİŞİYE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI”

18 Eylül 2020 Cuma 15:43
Sosyal Hizmetler Dairesi, Basına Da Konu Olan Tahir İle İlgili Açıklama Yaptı
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GEÇİCİ SÜRE İÇİN LAPTA HUZUR EVİ’NDE MİSAFİR EDİLMESİ TEKLİF EDİLDİ, REDDETTİ… DAİRE DÜZENLİ TAKİPLE BU KİŞİYE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI”

Lefkoşa, 18 Eylül 20 : Sosyal Hizmetler Dairesi, ev sahibiyle yaşadığı sorun nedeniyle mağduriyet yaşayan, basına da konu olan daireden yetimlik maaşı alan Misli Tahir ile açıklama yaptı, Tahir’e yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Evsiz kalan Misli Tahir’e geçici süre zarfında Lapta Huzur Evi’nde misafir edilmesi teklifi yapıldığını ancak Tahir’in bunu reddettiğini belirten Daire,  “Sosyal Hizmetler Dairesi düzenli takiple bu kişiye yardımcı olmaya çalıştı” açıklamasında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Komşuları, Misli Tahir’in zorla evden çıkarılmak istendiği yönünde ihbarda bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi bunun üzerine harekete geçti. Sosyal Hizmet memurları Misli Tahir’in bahse konu evine giderek incelemelerde bulundu, kendisiyle görüştü.

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden 2 bin 200 TL yetimlik maaşı alan ve 1300 TL kira ödeyen Misli Tahir, ev sahibinin kendisini tehdit ettiğini belirterek kardeşinin evine taşınacağını Sosyal Hizmet memurlarına aktardı.

Misli Tahir’in son durumu ile ilgili yeniden yapılan ziyarette ise evden taşınmış olduğu tespit edildi, daireye verilen irtibat numarasından da kendisine ulaşılamadı. Sosyal hizmetler memurunun Misli Tahir’in komşusundan aldığı bilgi ışığında Misli Tahir’in kardeşinin yanına taşındığı ancak kardeşi ile sorun yaşadığı ve yeğeninin evinin bahçesinde, Vakıflar İdaresi’ne ev için yapılan müracaatın yanıtını beklediği öğrenildi. Misli Tahir’e bu geçici süre zarfında Lapta Huzur Evi’nde misafir edilmesi teklifi yapıldı ancak bu teklif Tahir tarafından kesin bir dille reddedildi. Misli Tahir, Vakıflar İdaresi’nden gelecek yanıta göre haber vereceğini belirtirken, Sosyal Hizmetler Dairesi Misli Tahir’in takibini düzenli bir şekilde yapıp yardımcı olmaya çalışmıştır.”

(RÇ/GÜL)

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