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Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneğini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu  Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkilileriyle görüştü.  

Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneğini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu  Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkilileriyle görüştü.  

12 Temmuz 2019 Cuma 11:27
Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneğini Kabul Etti

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu  Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği yetkilileriyle görüştü.  

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Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semral Erel hükümetin  yaşlıların hayat kalitesini artırmak hassasiyetini programına alarak göstermesinin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Erel, yaşlılar için uygun bakımevleri konusunda çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu önlerinde  Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği arasında yaşlı bakım evi yapılması ile ilgili imzalanan  bir protokol bulunduğunu belirtti. Arazi konusunda son aşamaya gelindiğini kaydeden Sucuoğlu, maddi imkânlar ölçüsünde ellerinden gelen tüm hizmeti vereceklerini söyledi.

(ID/HÖ)    
 

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