Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi bünyesinden yardım alan kişilere bayram öncesi bir defaya mahsus 250 TL ek katkı veriliyor.
Sosyal yardım alanlara ek katkı veriliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Çalışma Dairesi bünyesinden yardım alan kişilere bayram öncesi bir defaya mahsus 250 TL ek katkı veriliyor.
05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:56
Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 3 bin 566 kişi ile Çalışma Dairesi’nden Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 4 bin 789 kişi olmak üzere toplamda 8 bin 355 kişiye bayram öncesinde bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL tutarında ek katkı verilecek.
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