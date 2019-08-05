Sosyal yardım alanlara ek katkı veriliyor

Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sosyal Yardımlar Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 3 bin 566 kişi ile Çalışma Dairesi’nden Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası ve Tüzüğü kapsamında yardım alan 4 bin 789 kişi olmak üzere toplamda 8 bin 355 kişiye bayram öncesinde bir defaya mahsus olmak üzere 250 TL tutarında ek katkı verilecek.