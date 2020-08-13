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Sosyal Sigortalar’da 4 saatlik uyarı grevi

13 Ağustos 2020 Perşembe 12:51
Sosyal Sigortalar’da 4 saatlik uyarı grevi
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KAMUDA ÖRGÜTLÜ 3 SENDİKA SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ’NDE UYARI GREVİ YAPTI

SENDİKA BAŞKANLARI HÜKÜMETİ DAİRENİN SORUNLARINI ÇÖZMEYE ÇAĞIRDI, GENEL GREV UYARISINDA BULUNDU

BENGİHAN: “OTURDUĞUNUZ KOLTUKLAR MAZERET ÜRETME, AJİTASYON YAPMA YERİ DEĞİL, İCRAAT YERİDİR. İCRAAT BEKLİYORUZ”

ATAN: “BU UYARI GREVİDİR, GENEL GREVE DE DÖNÜŞEBİLİR. BİZİ YİNE KONUŞMAYA ÇAĞIRACAKSINIZ, ‘GELMEYECEĞİZ”

Sosyal Sigortalar Dairesi’nde yaptıkları 4 saatlik uyarı greviyle ilgili açıklamada bulunan KTAMS ve KAMUSEN, dairedeki sorunlar nedeniyle vatandaşların hizmet almakta, çalışanların da hizmet vermekte zorlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) üyeleri 08.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez ve tüm şubelerinde 4 saatliğine iş bıraktı. Memur-Sen de eyleme destek verdi.

KTAMS ve KAMUSEN eylemle Lefkoşa’daki Sosyal Sigorta Dairesi önünde açıklama yaptı, “Sosyal Sigortalar Dairesi ve çalışanları tükendi” pankartı açtı.

BENGİHAN: “OTURDUĞUNUZ KOLTUKLAR MAZERET ÜRETME, AJİTASYON YAPMA YERİ DEĞİL, İCRAAT YERİDİR”

KTAMS Başkanı Bengihan, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin yaklaşık 40 yıl önce yürürlüğe giren yasasının değişen koşullara rağmen hiç ellenmediğini, binanın koşullarının iyileştirilmediğini ve daireye gerekli istihdamların yapılmadığını söyledi.

“Çalışma koşulları zor, bina yetersiz, iş yükü fazla. Kararlar yaz-boz tahtası” diyen Bengihan, “Sorunlara acil çözüm bekliyoruz. O koltuklar mazeret üretme, ajitasyon yapma değil, icraat yeridir. Vatandaşın alacağı hizmetin aksamasını istemiyoruz ama kimse anlayışımızı zorlamasın” şeklinde konuştu.

COVİD-19 sürecinde Bakanlar Kurulu’nun çalışma yaşamıyla ilgili sürekli karar aldığını ve bunları değiştirdiğini belirten KTAMS Başkanı, şunları ekledi:

“Dairedeki sorumluların görüşlerine başvurmadan üretilen günübirlik kararlar çalışana ulaşmadan değiştirildi. Özel sektörle Sosyal Sigorta çalışanları karşı karşıya bırakıldı. Sıkıntılar, gerginlikler yaşanıyor, insanlar yaşanan karmaşadan Sosyal Sigorta çalışanlarını sorumlu tutuyor. Girne’deki Sosyal Sigortalar Dairesi’nde dün yaşanan da buydu. Bir özel sektör çalışanı ile daire personeli karşı karşıya geldi. Bunlar hiç istemediğimiz olaylar.”

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Çalışma ve Sosyal Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu da eleştiren Bengihan, Sucuoğlu’nu “memur düşmanlığı” yapmakla suçladı, “Birkaç köşe yazarı, bir iki tane muhasip murakıp da var, onları da biliyoruz, onlar da zaten kendilerini biliyor” dedi.

“İSTİHDAMI GERÇEKTEN İHTİYAÇLI DAİRELERE YAPSALAR BİZ BU SIKINTILARI YAŞAMAZDIK”

Güven Bengihan, 200’e yakın kişinin bilgi, beceri, eğitime bakılmaksızın seçim nedeniyle istihdam edildiğini de savunarak, “KKTC’yi yücelteceğini söyleyenler kendileriyle çelişiyor. Bir devletin kurumları yetişmiş elemanları, bilgili çalışanlarıyla yüceltilir. Bunu söylemde değil, eylemde görmek istiyoruz. Bunca yılda istihdamları gerçekten ihtiyaçlı dairelere yapsalardı bu sıkıntılar yaşanmazdı…” şeklinde konuştu.

ATAN: “HİZMET VEREN DE ALAN DA SIKINTI YAŞIYOR”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Sosyal Sigortalar Dairesi çalışanlarının isyan ve tükenme noktasında olduğunu kaydederek, hükümeti “uymakla, ben bilirim-ben yaparım mantığıyla hareket etmekle ve seçim derdine düşmekle” suçladı.

Atan, “Hizmet veren de alan da sıkıntı yaşıyor. Biz çalışanlara destek çıkmayacağız da kime çıkacağız? Hükümete mi?” diye sordu.

Binanın fiziki yetersizliğiyle ilgili de konuşan Atan, daireyi labirente benzetti.

Çalışanların vatandaşla karşı karşıya bırakıldığını, personele darp teşebbüsünde bulunulduğunu belirten Atan, “Olacak, yapacak, merak etmeyin diyorsunuz. Olmayacak, yapamayacaksınız… Bu da uyarı grevidir, genel greve de dönüşebilir. Bizi yine konuşmaya çağıracaksınız, gelmeyeceğiz” dedi.

Son dönemde yapılan istihdamları da eleştiren Atan, “Ekonomik kriz var diyorsunuz, çalışandan kesinti yapıyorsunuz, sonra da 200 kişiyi işe alıyorsunuz… Olmadı… ” ifadelerine yer verdi.

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını okudu.

“SİGORTALAR DAİRESİ HER ZAMANKİ GİBİ İLGİ BEKLİYOR, İCRAAT BEKLİYOR”

Açıklama özetle şöyle:

“Yüz binden fazla kişiye hizmet veren Sosyal Sigortalar Dairesi gelmiş geçmiş hükümetler tarafından üvey evlat muamelesi gördü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanları birçok kez söz vermelerine, hatta takvimlendirilmiş protokollere imzalar atmalarına rağmen yeni bina yapımı noktasında hiçbir icraat gerçekleştirilmemiştir.

UBP-HP hükümeti seçime yönelik popülist politikalara odaklanarak vatandaşların gerçek sorunlarından uzaklaşmıştır. Vatandaşların en yoğun hizmet aldığı dairelerin başında gelen Sosyal Sigortalar Dairesi her zamanki gibi ilgi bekliyor, icraat bekliyor.

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Son Güncelleme: 13.08.2020 13:46
Anahtar Kelimeler:
GrevSosyal Sigortalar
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