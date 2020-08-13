Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bugün uyarı grevi var

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN), Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) üyeleri, 08.00-12.00 saatleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin merkez ve tüm şubelerinde 4 saatliğine iş bırakacak.

İş yükü, fiziki koşullar, hükümetin Sosyal Sigortalarla konusunda aldığı kararlar nedeniyle yapılacak grevle ilgili KTAMS ve KAMUSEN saat 09.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi önünde, HAKSEN ise saat 11.00’de Girne Sigortalar Dairesi önünde basın açıklaması yapacak.

HAKSEN dünkü açıklamasında Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’ne hizmet almak için giden bir vatandaşın kamu malına zarar verdiğini ve görevini yerine getirmeye çalışan yetkili bir kamu görevlisine saldırdığını bildirmiş, bunun kabul edilemez olduğunu belirtmişti.