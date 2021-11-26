Sosyal Sigortalar Dairesi'nden duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle bugün öğleden sonra ve pazartesi günü hizmet vermeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde artan pozitif vakalar dolayısıyla çalışanlar ve vatandaşların sağlığını riske atmamak adına bugün saat 12.00’den itibaren ve 29 Kasım Pazartesi günü hizmet verilemeyecektir.” denildi.