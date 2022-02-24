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Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor

Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığına bağlı  Sosyal Sigorta Dairesi’nden  gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor. 

24 Şubat 2022 Perşembe 14:15
Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor

Lefkoşa, 24 Şubat 22 (.): Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığına bağlı  Sosyal Sigorta Dairesi’nden  gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor. 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu maaş  ödemeleri için Sosyal Sigorta Dairesi tarafından 272 Milyon TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda emeklilere 265 milyon Türk lirası,  kısa vadeli sigorta ödemeleri olan işsizlik, ilaç, gözlük yardımı gibi kalemlere de , 7 milyon TL ödeme yapılacak. 
Ekonomik daralmanın  yarattığı olumsuzluklar sebebiyle Sosyal  Sigortalar Dairesi  gelirlerinde ciddi  sayılabilecek  azalmaların meydana geldiği belirtilen açıklamada, “On iki ay prim tahsilatı yapan ancak prim karşılığı olmayan 13. maaş ödemeleri  ve yaşanmakta olan pandeminin yarattığı ekonomik daralma sebebiyle mali sıkıntı  yaşayan  Sosyal Sigorta Dairesi, maaş ödemeleri için  Maliye Bakanlığı’ndan destek alarak ve yerel bankalardan borçlanmak sureti ile yükümlülüklerini yerine getirmektedir “ denildi.

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Açıklamada,  pandemi öncesi  döneme denk gelen Ocak 2020 tarihinde,  3.17 olan aktif pasif oranının  1 Şubat 2022 tarihinde 2.65’e düştüğü belirtilerek,  Ocak 2020 tarihinde 3.17 çalışana 1 sigorta emeklisi düşerken,bugün 2.65 çalışanın 1 sigorta emeklisine karşılık geldiği vurgulandı.
Açıklamanın devamında, “Bu oranın 4 ve  üzerinde olması gerekmektedir. Bu oran ancak ekonomide meydana gelecek olumlu gelişmeler ve ekonomik  büyümenin tekrar sağlanması ile tekrar eski haline dönebilecektir. Tüm  bu olumsuz  sebeplere ve sigortalarda  yaşanan olumsuz  finansal daralmaya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  sigorta emeklilerinin ödemelerinin tamamını gerçekleştirmiştir.” ifadelerine yer verildi.
(YIL/ÖK)
 

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Son Güncelleme: 24.02.2022 14:22
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