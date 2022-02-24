Sosyal Sigorta ödemeleri bugün yapılıyor

Lefkoşa, 24 Şubat 22 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Sigorta Dairesi’nden gelir ve aylık alanlar ile kısa vadeli sigorta menfaatlerinin ödemeleri bugün yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu maaş ödemeleri için Sosyal Sigorta Dairesi tarafından 272 Milyon TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda emeklilere 265 milyon Türk lirası, kısa vadeli sigorta ödemeleri olan işsizlik, ilaç, gözlük yardımı gibi kalemlere de , 7 milyon TL ödeme yapılacak.

Ekonomik daralmanın yarattığı olumsuzluklar sebebiyle Sosyal Sigortalar Dairesi gelirlerinde ciddi sayılabilecek azalmaların meydana geldiği belirtilen açıklamada, “On iki ay prim tahsilatı yapan ancak prim karşılığı olmayan 13. maaş ödemeleri ve yaşanmakta olan pandeminin yarattığı ekonomik daralma sebebiyle mali sıkıntı yaşayan Sosyal Sigorta Dairesi, maaş ödemeleri için Maliye Bakanlığı’ndan destek alarak ve yerel bankalardan borçlanmak sureti ile yükümlülüklerini yerine getirmektedir “ denildi.



Açıklamada, pandemi öncesi döneme denk gelen Ocak 2020 tarihinde, 3.17 olan aktif pasif oranının 1 Şubat 2022 tarihinde 2.65’e düştüğü belirtilerek, Ocak 2020 tarihinde 3.17 çalışana 1 sigorta emeklisi düşerken,bugün 2.65 çalışanın 1 sigorta emeklisine karşılık geldiği vurgulandı.Açıklamanın devamında, “Bu oranın 4 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu oran ancak ekonomide meydana gelecek olumlu gelişmeler ve ekonomik büyümenin tekrar sağlanması ile tekrar eski haline dönebilecektir. Tüm bu olumsuz sebeplere ve sigortalarda yaşanan olumsuz finansal daralmaya rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sigorta emeklilerinin ödemelerinin tamamını gerçekleştirmiştir.” ifadelerine yer verildi.(YIL/ÖK)