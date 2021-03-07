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Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’ndan dayanışma ve direniş çağrısı

Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, kadının insan hakları için şiddet ortamları yaratan sistemleri değiştirmek ve toplumsal baskıyı artırmak için tüm kadınları ve kadın hakları savunucularını dayanışma ve direnişe çağırdı.

07 Mart 2021 Pazar 14:20
Sosyal Riskleri Önleme Vakfı’ndan dayanışma ve direniş çağrısı
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Sosyal Riskleri Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hatice Düzgün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, 8 Mart’ın daha çok bir anma ve direniş günü olduğunu belirtti.

2000 yılından önce Kıbrıs’ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün iki toplumun barış içinde yaşamasını hedefleyen etkinliklerle kutlandığını ifade eden Düzgün, her iki toplumun kadınlarının çocukları için savaşsız bir ada için “barışı” yeniden kutsadığını anlattı.

“Son 20 yıldır değişen dünya koşulları, hükümetlerin sosyal politikalardan yoksun yasa ve icraatları zaten var olmayan kadının, insan hakları ihlalleri, kadına yönelik şiddet vakaları en üst seviyeye ulaşmıştır” diyen Düzgün şunları kaydetti:

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“Sosyal Riskleri Önleme Vakfı kuruluşundan itibaren kadına yönelik şiddetin sesini duyarak ‘ah yazık, vah vah’ deyip geçmemiş, hükümetlerin yapamadığını yapmış sığınma evi açmıştır. Oluşturduğu kreş ile kadınların çalışma hayatına katılmalarına olanak sağlamıştır. Kadınların hakları ve onurlarını korumak için bilinç seviyelerini artırıcı eğitimlerin yolunu açmıştır. Fakat gelinen aşamada hükümetlerin beceriksizlikleri yüzünden vakfımız bu faaliyetlerin bir kısmını sürdüremez duruma gelmiştir.”

Son bir yıldır pandemi sürecinin oluşturduğu olumsuzluk nedeniyle ev içi şiddet vakalarının artmasının ve toplumun fakirleşmesinin en çok kadın ve çocukları etkilediğini ifade eden Düzgün, bu süreçte vakfın birçok kadına psikolojik destek ve online uzaktan eğitim için de ihtiyaçlı çocukların gereksinimleri karşılamaya çalıştığını kaydetti.

“Kısaca vakfımız kadınların onurlu yaşamlarını lütfetmeye yönelik değil dayanışma içinde başarmıştır” ifadelerine yer veren Düzgün, şunları belirtti:

“Bu 8 Mart’ta da vurgulamak isteriz ki; şiddet ortamını doğuran sistemi değiştirmek, toplumsal baskıyı artırmak için Sosyal Riskleri Önleme Vakfı olarak aynı yolu yürüyen paydaşlarımızla canla başla çalışacağız. Kadının insan hakları için, umudun baki kalabilmesi için inat edip yolumuzu direniş ve dayanışmadan yana çevireceğiz.”

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Son Güncelleme: 07.03.2021 15:22
Anahtar Kelimeler:
Sosyal Riskleri Önleme Vakfı
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