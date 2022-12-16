Sosyal medya üzerinden bir kadını taciz etti

Sosyal Medya üzerinden bir kadını taciz eden zanlı Mustafa Uzunkaya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Melisa Alparslan, olguları aktardı. Polis, zanlı Mustafa Uzunkaya’nın Facebook isimli programdan bir kadına, zanlının erkeklik organının da görüldüğü yatakta çektiği çıplak fotoğrafını gönderdiğini belirtti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirtip, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber)