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Sosyal izolasyon sürecinde teknoloji kullanımının ergenler üzerindeki etkileri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Uzman Psikoloğu Huriye Koruşan, COVID-19 yayılımını azaltmak ve kontrol altına almak amacıyla sosyal izolasyon kararının alındığını belirterek, özellikle bu süreçte çocuk ve ergenlerin, arkadaşlarından uzak kalma, spor sanat etkinliklerine katılamama, eğitimi uzaktan takip etme zorunluluğu nedeniyle, eğlenme ve sosyalleşme gereksinimlerini televizyon, sosyal medya, telefon üzerinden karşılamalarından kaynaklanan internet kullanımında bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

19 Şubat 2021 Cuma 14:49
Sosyal izolasyon sürecinde teknoloji kullanımının ergenler üzerindeki etkileri
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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Uzman Psikoloğu Huriye Koruşan, yapılan çalışmalarda bireylerin salgınla birlikte, günlük yaşamlarında deneyimledikleri psikolojik ve sosyal problemlerinden kaçmak ve kendilerini güvende hissedebilmek için internete yöneldiklerini dile getirerek, bu durumun internette daha fazla vakit geçirmelerine ve internet üzerindeki kontrolü kaybetmelerine neden olabileceği açıklamasında bulundu.

Diğer bir araştırmayı örnek veren Koruşan, bireylerin sağlıklı ilişki kuramamaları, sosyal beceri ve destek mekanizmalarının yetersiz olmasının sosyal ve psikolojik sorunlar yaşamalarının problemli internet kullanımında artışa neden olduğunu da ifade etti.

Uzman Psikolog Koruşan, patolojik internet kullanımının zamanla yalnızlığı artırdığı, uyku kalitesini etkilediği, kaygı ve depresyon gibi duygusal rahatsızlıklara yol açabileceğine dikkat çekerek, bilinçsiz ve kontrolsüz internet kullanmanın, zarar verici bir alışkanlık olduğunun farkında olunmasının önemine işaret etti.

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Ergenler için olumlu duyguların desteklendiği rahat bir alan yaratılmalı

Haftalık oluşturulan rutinlerde, akıllı telefon, bilgisayar, televizyon veya video oyunu için ayrılan sürenin düzenlenmesi gerektiğini belirten Koruşan, “Anne babanın dâhil olacağı günün belirli saatlerinde telefon, televizyon sosyal medyadan uzak kalınması, aile içi iletişimi arttırarak, çocuk ve ergenlerin farklı duygularını tanıyıp, kendilerini ifade edip soru sorabilecekleri, olumlu duyguların desteklendiği rahat bir alan yaratmak önemlidir” dedi

Koruşan, internetin bilinçli kullanılması gerektiğini söyleyerek, ergenlerin özellikle zaman yönetimi ile ilgili bilgilendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kısa süreli basit egzersizlerle başlayıp tüm aile bireylerini de egzersize katarak fiziksel aktiviteleri zamanla artırmak önerisinde bulunan Koruşan, teknolojiden bağımsız aile içinde birlikte yapılabilecek aktivitelerin de çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu.

Uzman Koruşan, ailelerin ergenlere etkinlik konusunda müzik dinlemek, resim yapmak, bahçe ile ilgilenmek, bisiklet sürmek gibi alternatifler sunabileceklerine dikkat çekerek, ayrıca gerginliği azaltmak için nefes egzersizleri öğrenmenin ruh ve beden sağlığını korumak için faydasına işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Izolasyon SüreciTeknolojiErgenler
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