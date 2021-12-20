Sosyal Hizmetler Dairesi’nden kadına yönelik meslek eğitimi ve sosyal destek projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen Lefke ilçesinde 28 Ekim- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında haftada üç gün süreyle düzenlenen geleneksel el sanatları eğitimine 30 kişi katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle, kırsal kesimdeki kadınların geleneksel el sanatları alanında mesleki bilgi ve beceri kazanması, geleneksel el sanatlarının yaşatılarak nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve kadın istihdamı desteklenerek ülke ekonomisinde kadının aktif rol alması amaçlanıyor.

Eğitime katılan kursiyerlere katılım sertifikaları, 23 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de Lefke Belediyesi binasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman tarafından verilecek.

2022 yılında da Kadına Yönelik Meslek Eğitimi ve Sosyal Destek Projesi’nin diğer ilçelerde ve kırsal kesimlerde hayat bulması planlanıyor. Projeyle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 0542 881 95 97 numaralı telefondan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne ulaşabilir.