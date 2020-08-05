Sosyal Hizmetler Dairesi Whatsapp Destek Hatları hizmette

Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, beklenmedik durumlar karşısında; toplumun tamamı veya belli bir kesiminin, fiziksel, psikolojik, ekonomik, sosyal olarak etkilendiğine dikkat çekilerek, olağandışı durumların ne zaman geleceği ve oluşturacağı zararın derecesi önceden bilinemeyeceği kaydedildi.

Ülkede yaşanacak olağanüstü durumlar sonucu, toplumun günlük yaşamını kesintiye uğratarak yeni bir yaşama biçimi ve çalışma koşullarının oluşmasına ihtiyaç duyulabileceğine işaret edilen açıklamada, bu yeni oluşumda meydana gelebilecek ihtiyaçları karşılayacak doğrultuda; Sosyal Hizmetler Dairesi, Sosyal Yardım Destek Hattı ile Psiko-Sosyal Destek Hattı’nı hizmete sundu.

Sosyal Yardım Hattı’nın hayata geçirilmesiyle sosyo ekonomik açıdan temel ihtiyaçlarını karşılamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere yardım, doğru yönlendirmenin yapılmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Psiko-sosyal Destek Hattı ile olumsuz durumlar karşısında kendileri ve sevdikleri için duydukları yoğun korku, öfke ve kaygıdan kaynaklanan stresin en aza indirilmesi, aileleri çocuklarda görülebilecek stres tepkileri ve davranış değişiklikleri hakkında bilgilendirmek, bireylerin değişen günlük yaşam alışkanlıklarına adapte olması için psiko sosyal destek verilmesi, , gerekli takip ve desteğin sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Whatsapp Destek Hatlarında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Psikolog, Psikolojik Danışman ve Sosyal Hizmet Memurları, vatandaşlarımıza destek ve ihtiyaca yönelik yönlendirme yapıp yardımcı olacaklardır.”

Destek hatlarının, sabah 09.00’dan 13.00’e kadar hizmet vereceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ilgili birimlere yönlendirilecekleri kaydedildi.

Psiko-sosyal Destek Hattında yapılacak görüşmelerin 20-30 dakika arasında değişeceği; ihtiyaç halinde Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri tarafından vatandaşların periyodik aralıklarla takibinin de yapılacağı belirtildi.

Sosyal Hizmet Whatsapp Destek Hatları Telefon Numaraları şöyle:

Sosyal Yardım Destek Hattı: 0546 990 01 11, Psiko-Sosyal Destek Hattı: 0546 990 01 12

