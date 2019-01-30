Sosyal Hizmetler Dairesi personeline hizmet içi eğitim

Sosyal Hizmetler Dairesi personeline verilen hizmet içi eğitime katılanlara sertifikaları verildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Girne, Güneşköy ve Mağusa 18 yaş üstü engelli rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan 20 personele Lefke Avrupa Üniversitesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi işbirliğinde “Özel gereksinimli bireylerin özellikleri”, “Problem Davranışlarıyla Baş Etme Yöntemleri, “Cinsel Eğitim”, “Sosyal Beceri Öğretimi” ve “Aile Eğitimi” konularında hizmet içi eğitim verildi.



Eğitime katılan Sosyal Hizmetler Dairesi personeline, sertifikaları Bakanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Evrim Hıncal, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşegül Ataman tarafından verildi.



