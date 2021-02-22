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"Sosyal Hizmet” eğitiminin ikincisini düzenlendi

22 Şubat 2021 Pazartesi 11:30
"Sosyal Hizmet” eğitiminin ikincisini düzenlendi
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Kuir Kıbrıs Derneği, dernek üyelerine ve dayanışma hattı gönüllülerine yönelik “Sosyal Hizmet” eğitiminin ikincisini düzenlendi.  
Önceki gün çevrimiçi olarak gerçekleştirilen eğitim, derneğin Sosyal Hizmet Eğitimi, Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi Sosyal Hizmet Uzmanı Güney Tosun tarafından verildi. 
Dernek tarafından yapılan açıklamada, eğitimin,  Kuir Kıbrıs Derneği’nin KAOS GL işbirliğiyle yürüttüğü ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi kapsamında düzenlendiği belirtildi.
Katılanlara elektronik sertifikalarının da verildiği sosyal hizmet eğitiminin ilk oturumunda, Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki sosyal hizmetlerin genel durum analizi üzerinden detaylı bilgiler paylaşılarak, SWOT analizi yapıldı. Eğitimin diğer oturumlarında, Kuir Kıbrıs Derneği’nin sosyal hizmetler bakış açısının belirlenmesi adına hedef kitle oluşturma, iletişim çözümleri ve stratejik çözümler üzerinde bilgi aktarımlar yapıldı. Eğitimin son oturumda ise, kriz ve vaka yönetimi üzerine grup çalışmaları yapılarak, dayanışma hattı üzerinden gelen başvurulara destek ve yönlendirmelerin nasıl yapılacağı belirlendi. 

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Açıklamada ayrıca Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve Artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, haftanın 7 günü 10.00-22.00 saatlerinde mesaj veya +90 (542) 858 58 47 telefon numarasından Kuir Kıbrıs Dayanışma Hattı’na ulaşabileceği de hatırlatıldı. 

  
 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 13:06
Anahtar Kelimeler:
Kuir Kıbrıs DerneğiSosyal Hizmet Eğitimi
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