banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96293
ALTIN
278.407
DOLAR
5.7613
STERLİN
7.0429
EURO
6.3758
Araç hırsızlığı zanlısı cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Kimliği tespit edildi
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
3 kaçak daha tutuklandı
3 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
İşyerinden hırsızlık!
İŞYERİNDEN HIRSIZLIK!
banner307

Sosyal güvenlik anlaşması kapsamında çalışma toplantısı

KKTC ile TC Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında,  KKTC ve TC heyetleri 21-23 Ağustos  tarihleri arasında, Ankara'da biraraya gelerek çalışma toplantısı  gerçekleştirdi.

Sosyal güvenlik anlaşması kapsamında çalışma toplantısı

KKTC ile TC Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında,  KKTC ve TC heyetleri 21-23 Ağustos  tarihleri arasında, Ankara'da biraraya gelerek çalışma toplantısı  gerçekleştirdi.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:20
Sosyal güvenlik anlaşması kapsamında çalışma toplantısı

KKTC ile TC Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında,  KKTC ve TC heyetleri 21-23 Ağustos  tarihleri arasında, Ankara'da bir araya gelerek çalışma toplantısı  gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 23 Şubat 2017 tarihinde, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin bir araya gelen taraflar, sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.
İki kardeş ülke heyetleri arasında samimi bir şekilde gerçekleşen toplantıda,   yürürlüğe girecek Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasında kullanılacak iki ülkeye ait kod formülleri görüşüldü ve KKTC ile TC  arasında 9 Mart 1987  tarihinde imzalanan  Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında, iki ülke kurumları arasında hali hazırda posta yoluyla yapılan belge  alışveriş işlemlerinin  elektronik ortamda  yapılabilmesi için  gerekli çalışmaların karşılıklı olarak  başlatılması kararı üretildi. 

banner317
Toplantı sonunda iki heyet arasında imzalanan tutanağa, KKTC heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Efsun KaşifSalel, Türkiye Heyeti adına ise TC Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz imza koydu. 

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 15:21
Anahtar Kelimeler:
Tc Kktc Sosyal Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görevden alma ve atamalar
Görevden alma ve atamalar
Uluçay, Seniha Birand Çınar’ı kabul etti
Uluçay, Seniha Birand Çınar’ı kabul etti
Bağımsızlık Yolu’ndan simitli asgari ücret protestosu
Bağımsızlık Yolu’ndan simitli asgari ücret protestosu
"Gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasa tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü
"Gıdaların resmi kontrolü ve hijyen yasa tasarısı”nı görüşmeyi sürdürdü
LTB’den yol kapama duyurusu...
LTB’den yol kapama duyurusu...
TEL-SEN:”Yap - İşlet- Devret modeline karşıyız”
TEL-SEN:”Yap - İşlet- Devret modeline karşıyız”
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti
DAÜ 40. yılını görkemli konserle taçlandıracak
DAÜ 40. yılını görkemli konserle taçlandıracak
Töre Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret etti
Töre Paşaköy ve Vadili’yi ziyaret etti
Sol Hareket Mağusa ilçe komitesi kuruldu
Sol Hareket Mağusa ilçe komitesi kuruldu

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim