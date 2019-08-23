Sosyal güvenlik anlaşması kapsamında çalışma toplantısı

KKTC ile TC Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması kapsamında, KKTC ve TC heyetleri 21-23 Ağustos tarihleri arasında, Ankara'da bir araya gelerek çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 23 Şubat 2017 tarihinde, KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin bir araya gelen taraflar, sosyal güvenlik alanında hayata geçirilecek uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İki kardeş ülke heyetleri arasında samimi bir şekilde gerçekleşen toplantıda, yürürlüğe girecek Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın uygulanmasında kullanılacak iki ülkeye ait kod formülleri görüşüldü ve KKTC ile TC arasında 9 Mart 1987 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi kapsamında, iki ülke kurumları arasında hali hazırda posta yoluyla yapılan belge alışveriş işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli çalışmaların karşılıklı olarak başlatılması kararı üretildi.



Toplantı sonunda iki heyet arasında imzalanan tutanağa, KKTC heyeti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakanlık Müdürü Efsun KaşifSalel, Türkiye Heyeti adına ise TC Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Yılmaz imza koydu.