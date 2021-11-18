banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
Dizdarlı KIB-TEK'i hatalı buldu
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
TCMB faizi yüzde 15'e indirdi!
Bütçe görüşmeleri bugün tamamlanıyor
Bütçe görüşmelerinde son gün
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
Bundan sonrası Allah’a emanetiz!
banner405

Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye destek

18 Kasım 2021 Perşembe 18:30
Sosyal Demokrasi Hareketi’nden Demokrat Parti’ye destek

Demokrat Parti, Sosyal Demokrasi Hareketi’nin (SDH) seçimlerde DP’yi destekleyeceğini açıkladı. 
DP’den yapılan açıklamaya göre SDH tarafından düzenlenen bir yemekte, destek kararı açıklandı. 
Etkinliğe katılan SDH Başkanı Alper Özsakınç’ın seçimlerde DP’yi destekleyeceklerini açıkladığı belirtildi. 

banner341
Destek yemeğinde konuşma yapan Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, birliktelik kararı alan SDH Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Bu birlikteliğin ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve geleceğimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Birlik ve beraberliğin önemine değinen Ataoğlu, “Her zaman dediğim gibi gailemiz olan ülkemiz, gençlerimiz, kadınlarımız ve gençlerimizin daha mutlu yaşaması için, elbirliği ile ülkemize güzel işler yapmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, bir takım halinde büyümemizi sürdürüp, ileriki süreçte gücümüze güç katan başta gençlerimiz ve kadınlarımızla daha etkin projeler üretip ülkemizi daha vizyoner bir yapıya çıkarmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

 

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2021 19:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAR-İŞ: “Zarardayız… Bu şartlarda çalışamayacağız”
KAR-İŞ: “Zarardayız… Bu şartlarda çalışamayacağız”
Erdoğan: “Tamamen maksatlı olarak abartılmış bir haber”
Erdoğan: “Tamamen maksatlı olarak abartılmış bir haber”
Pilli Acil Durum Hastanesinin 07.00-18.00 hizmet vereceğini açıkladı
Pilli Acil Durum Hastanesinin 07.00-18.00 hizmet vereceğini açıkladı
YDP’de müracaatlar başladı
YDP’de müracaatlar başladı
Ad-Hoc Komite Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) yasa önerisini ele aldı
Ad-Hoc Komite Seçim ve Halkoylaması (değişiklik) yasa önerisini ele aldı
KKTC’de 20 aydır Covid-19 salgınıyla mücadele ediliyor
KKTC’de 20 aydır Covid-19 salgınıyla mücadele ediliyor
Özyiğit, Kamacıoğlu ile görüştü
Özyiğit, Kamacıoğlu ile görüştü
SOS Çocukköyü Derneği: Çocuk hakları konusunda bütünlüklü çalışmalar gerekiyor
SOS Çocukköyü Derneği: Çocuk hakları konusunda bütünlüklü çalışmalar gerekiyor
Çaluda: “Yalan haberlere itibar etmeyin, mahkum edilmedim”
Çaluda: “Yalan haberlere itibar etmeyin, mahkum edilmedim”
Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi’nin tedbirleri aralıksız sürüyor”
Sadıkoğlu: “İskele Belediyesi’nin tedbirleri aralıksız sürüyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim