Sos Çocukköyü Okula Dönüş Kampanyası

Lefkoşa, 3 Eylül 19 (.): SOS Çocukköyü Derneği, eylül boyunca yapılacak tüm bağışların çocukların okul ücretleri, kurs ücretleri, cep harçlığı ve okul ihtiyaçlarına harcanacağını duyurdu.
(ID/YIL)
Lefkoşa, 3 Eylül 19 (.): SOS Çocukköyü Derneği, eylül boyunca yapılacak tüm bağışların çocukların okul ücretleri, kurs ücretleri, cep harçlığı ve okul ihtiyaçlarına harcanacağını duyurdu.
Lefkoşa, 3 Eylül 19 (.): SOS Çocukköyü Derneği, eylül boyunca yapılacak tüm bağışların çocukların okul ücretleri, kurs ücretleri, cep harçlığı ve okul ihtiyaçlarına harcanacağını duyurdu.
(ID/YIL)